ママたちがもっとも読んだ「まんが記事」トップ10！1位は夫のペース【2025年11月ランキング】

写真拡大 (全12枚)



ママスタセレクトでは反響の大きかった記事をランキング形式で月に1回ご紹介します。

編集部が選ぶ、2025年11月ママスタセレクト人気まんがベスト10は？

第10位　＜車タダ乗り感謝ナシ親＞車がないママの息子くんが心配！習い事送迎「乗っていく？」

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・高橋ビッキー　編集・横内みか

第9位　＜俺好みのメシ作れ？＞ハンバーグ完成間近！なのに帰宅した夫「弁当買ってきたぞ〜」

原案・ママスタ　脚本 motte　作画・んぎまむ　編集・石井弥沙

第8位　＜残すは悪、完食は正義？＞小食の娘を「悪い子」呼ばわりするママ友

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・りますけ　編集・井伊テレ子

第7位　＜職場イジメの加害者と再会＞「もし採用されたら…？」前職のイジワル先輩が面接に！

原案・ママスタ　脚本 rollingdell　作画・林檎りん　編集・石井弥沙

第6位　＜放任義姉ギャフン！＞義母と義姉の「過保護」攻撃にもう限界！私の子育てって変！？

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・魚師　編集・横内みか

第5位　＜誘う義母…キモッ！＞頻繁に呼び出す義母「息子ひとりで来てほしい」と言いだし…？

原案・ママスタ　脚本 motte　作画・吉田ぱんだ　編集・みやび

第4位　＜いい嫁、やめます！＞「息子嫁との関係は良好！」と思っていたら…？

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・よしはな　編集・石井弥沙

第3位　＜非常識！ドタキャン義姉＞「え〜またリスケ？」何回誘っても断られるし！怪しすぎ…

原案・ママスタ　脚本 渡辺多絵　作画・よしはな　編集・石井弥沙

第2位　＜運転手ってズルい？＞ママ友は車タダ乗り主義「動物園行かない〜？」お誘いモヤッ…

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・はなめがね　編集・井伊テレ子

第1位　＜夫はルーティン人間＞子どもが生まれても変わらないの？キッチリ決まった生活ペース

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・りますけ　編集・井伊テレ子

ママスタセレクトはこれからも「いつでも、どこでも、ママに寄り添う情報を」を使命として、皆様に楽しんでいただける記事を提供してまいります。

引き続き、ママスタセレクトをお楽しみください。

文・編集部