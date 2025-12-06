巨人の泉口友汰内野手（２６）が１１日、出身の和歌山・御坊市役所を表敬訪問し「シティプロモーション大使」への就任を打診された。三浦源吾市長（６６）から「御坊市の誇り」と熱烈オファーを受け、前向きに返答した。プロ２年目。ベストナインとゴールデン・グラブ賞のダブル受賞でブレイクした男が、さらなる活躍で愛する故郷の魅力を発信することを誓った。

２５年阿部巨人の出世頭・泉口に、故郷の「顔」として白羽の矢が立った。表敬訪問した御坊市の三浦市長から「ＰＲに協力していただければ」と、公にシティプロモーション大使の就任を要請された。「もちろん、快くやらせていただこうかなと」と。御坊市から球団へ正式な依頼を経てからの決定となるが、あふれる郷土愛が“快諾”を後押しした。

高校で大阪桐蔭に越境入学して青学大、ＮＴＴ西日本、巨人と東西の大都市を往復。１５歳で離れた分、帰郷のたびに応援してくれる地元への思いは強くなった。「すごく、人が温かい町です。お店もそんなに多くはないですけど、どこもおいしいので。住みやすくて大好きな場所ですね」。西は約８キロの海岸線、東は山に囲まれた自然豊かな土地を「やんちゃに」駆け回った日々が、けがと無縁の体の土台となっている。実家へ帰るたびに食べる御坊市名産の「せち焼き」（焼きそばを卵で固めお好み焼き状にしたもの）も、活力の一つとなっている

パ・リーグ新人王の西川（ロッテ）と、打率２割６分６厘、２２盗塁で定位置をつかんだ中島（楽天）は、それぞれ実家が車で１０分以内の幼なじみ。学年は違うが、それぞれ青学大に進学した縁もある。偶然にも“ご近所”でプロ入りした３人のブレイクイヤーが重なった。「すごく近くの街から、年も離れてないですし…。こんなことってあるんですね」とほほ笑んだ泉口。「地元のみなさんに喜んでもらえるように頑張ります」と、和歌山トリオとして切磋（せっさ）して郷土を盛り上げることを誓った。

表敬訪問前には、母校の野口小を来訪。全校生徒９４人から応援歌でサプライズ歓迎されるなど、約２時間の交流で英気を養った。「本当に懐かしいなと思って、心が浄化されました。来年も結果を出して、応援してくださるみなさまに喜んでもらいたい」と誓った。（内田 拓希）

◆御坊（ごぼう）市 和歌山県西部中央の海岸沿いに位置。御坊町、塩屋村、野口村、藤田村、名田村、湯川村が合併して１９５４年に誕生した。人口は約２万１０００人。海岸線を流れる暖流の黒潮の影響で年間平均気温１６度台と温暖で、ハナハマサジ、かすみ草などの花の生産量は全国有数。ミカン、梅の生産も盛ん。市名は１５９５年に建立された「日高御坊」という寺院が地元民に「御坊様」と呼ばれたことに由来する。

◆巨人の近年の主な〇〇大使

▽岡本和真 地元の奈良・五條市の「五條市観光大使」に就任（２３年）

▽船迫大雅 地元の宮城・蔵王町の「蔵王町観光大使」に就任（２４年）

▽井上温大 地元の群馬・前橋市の「まえばしＰＲ大使」に就任（２４年）