「ネオヒルズ族」「秒速で１億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏が、婚活中のショットを披露した。

１２日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「今日はしゃぶしゃぶで、瓢喜（ひょうき）西麻布というお店でした」と高級飲食店での食事を報告。「えびちゃん似の子とラブラブしてる」と明かし、茶髪女性との２ショットをアップした。

この投稿に対し「この写真を見た今まで会った子たちの気持ちってどうなんかな」との声が上がると、与沢氏は「こういうの見て離れる子もいると思います。こんなやつ嫌だって。まぁその場合は仕方ないです。彼女できたらできなくなることだから、それまでは楽しませてもらいます」と返答。

「嫁に振り向いて欲しいからめっちゃ投稿してんのか」と離婚した妻に話題が及ぶと、与沢氏は「それは本当に違います。ただ楽しんでるだけ。自分はそこまで戦略的に動かないです。いつも感覚で生きてます」と記した。

１０月から婚活を開始した与沢氏。１０日の投稿では「婚活の途中経過です。タイで８名、日本で３０名の女性と会いました。合計３８名です」と説明。「昨日で夜は１９連続フルコースディナーをしました。昼間、私は仕事してないので、なんとかなってます。もう慣れました」などと明かしていた。