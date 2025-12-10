ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。12月12日（金）は、昨年開催されて大好評だった「ザキヤマ-1グランプリ！」の第２回目を開催！

オーナーのザキヤマ、従業員の塚地、そして山ガールでAKB48の工藤華純が、ザキ山小屋の新メンバーを目指して芸人が披露するネタを見ていき、ザキヤマが新メンバーとして「アリ」なのか「ナシ」なのかをジャッジしていく。

©ABCテレビ

まず、冒頭で塚地が「今回も我々の所属する事務所・人力舎の後輩芸人が登場する」と説明。その後、工藤から「劇場にお笑いを⾒にいくけど、吉本の劇場しか行かない…」とコメントがあり、「人力舎、大丈夫かなぁ！？」と心配をするザキヤマ。

そんな不安な状態の中、最初に登場したのが、“計算不能な爆発力！漫才界の濃厚コンビ”の「タルタル関数」。コンビ名の通り、濃厚かつ「エロ」がキーワードとなった漫才を披露。漫才終了後、工藤に「（ボケ担当のおびが）エロい顔で演じているのが面白かった」と言わせたネタとはいったい…！？

また、ツッコミ担当のやなぎが塾講師としても活動しており、あることで、神奈川県で１位になったそう。いったい何で１位になったのか！？

続いて登場したのが、“甘～い男女コンビで、とろける笑い！”の「キャラメルパンダ」。

「タバコ」をテーマにした漫才コントを披露！ ネタ終了後には、ボケ担当のおじょうちゃんの「あるものを破れる」特技を披露してもらうが…！？

３組目には、“異色の経歴を持つ孤高のピン芸人”の「きり」が登場。工藤に「こんなネタ初めて見ました」と言わせた「プラネタリウム」を題材にしたネタは必見！ きりは幼少期からロシアのモスクワで育ち、「チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院ピアノ科」で学んだ経歴も持つ。そのため、ピアノが得意だということで、近日中にネタライブではなく、「ソロコンサートをやる」とコメントがあり、一同衝撃を受ける！

©ABCテレビ

最後、４組目に登場したのが、“笑いもリズムも中毒性注意！”「ダックワーズ」。「すっぽんぽん」がキーワードとなるリズムネタを披露するが、工藤が「見てられなかった」というなど、強烈なダメ出しが…。いったいどんなネタなのか！？

そんなネタからの挽回を図り、メンバーの九十九（つくも）は実家の居酒屋特製チャーハンをザキヤマ、塚地、工藤に振る舞うことになったが、3人の反応はいかに…！？

事務所の後輩のネタをたっぷり堪能したザキヤマは、新メンバーとして採用をするのか？

今まで見たことのないネタで思わず笑ってしまう25分！

©ABCテレビ

ネイチャー＆テキトーをモットーに生きるザキヤマオーナーと、そんなオーナーに振り回されっぱなしの従業員・塚地が、一風変わった趣味や趣向を持つ御一行様を迎える「ザキ山小屋」は、ABCテレビにて12日（金）深夜1時34分放送。TVerでも見逃し配信。