2026年3月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムで日本代表がイングランド代表と対戦する。「ウェンブリー」「日本」「イングランド」で思い出すのが、1995年に開催されたアンブロカップだ。 ホスト国のイングランドに加え、ブラジル、スウェーデン、日本が参加した国際トーナメントで、その初戦で日本はウェンブリーでイングランドと戦った。 試合は48分にイングランドがダレン・アンダートンのゴールで先制。対する日本も負けておらず、62分に三浦知良のCKから井原正巳のヘッドで同点とした。このまま引き分けに終わるかと思いきや、終了間際に日本の柱谷哲二がハンド。これで得たPKをデイビッド・プラットが決めてイングランドが２−１と勝利したが、日本の奮闘が記憶に強く刻まれたゲームでもあった。 そして、この一戦でイングランド代表デビューを飾った選手を覚えているだろうか。のちにマンチェスター・ユナイテッドの黄金期を支えるDF、ガリー・ネビルである。