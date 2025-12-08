米国と同組で「満足」 オーストラリア代表監督の発言にアメリカ英雄が猛反撃！「うぬぼれだ」「カンタス航空に乗って帰国しろ」【北中米W杯】
元アメリカ代表の英雄が、オーストラリア代表指揮官の発言に“反撃”した。
オーストラリアのメディア『FOOTBALL360.COM.AU』によれば、発端となったのは、北中米ワールドカップの組分け抽選会の後、オーストラリア代表のトニー・ポポビッチ監督が発した一言だ。
共催国のアメリカ、パラグアイ、欧州プレーオフC（トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ）の勝者と同じグループDに入ったのを受けて、「満足している」とコメントしたのだ。
これに不快感を露わにしたのが、元アメリカ代表のエース、ランドン・ドノバン氏だった。
「抽選後のオーストラリア人監督のインタビューを見たが、本当に興味深かったね。ユニークだった。ほとんどの監督は、僕らが予想していたのと同じことを言う。『ああ、難しい組み合わせだ、とても厳しい試合になるだろう』みたいにね。ところが、彼の最初のコメントは『満足している』だった。『マジかよ？』と思ったね。彼はただうぬぼれが強かったんだ」
ドノバン氏は「僕はただ『よし、待ちきれない。フィールドに出たい』って思った。彼らは堅実なチームで、対戦するのが難しい。大差では勝てないだろう。だけど、我々が勝つべきチームだと思う」と言葉を続け、こう反撃した。
「アメリカがグループ首位になると思う。ちょっと先走りすぎかもしれないけど、（プレーオフを勝ち抜いて）トルコが２位になると思う。パラグアイが３位だ。オーストラリアの皆さん、そしてうぬぼれた監督、来てくれてありがとう。カンタス航空に乗って帰国してくれ」
ただ、この辛辣な発言は、逆にオーストラリアの選手に火をつけるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
