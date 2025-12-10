上白石萌音、情報化社会でも文通続ける「すごく豊かな時間」
俳優の上白石萌音（27）が11日、都内で行われたミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』公開ゲネプロ前囲み取材に参加。友人と文通を続けていることを明かした。
【集合ショット】素敵すぎる！笑顔で手を降る井上芳雄、坂本真綾、上白石萌音
上白石は「伝えたいことがたまった時に5、6枚書いて切手を貼って投函する」という。その友人とはインターネット上でもつながっているが、「不思議と手紙で書いていることと全く別になる」そう。
「（インターネットと手紙は）すみ分けていて手紙は本音を書いたり、長さを気にせず書き殴ったりできる。自分のために書いていることもあり、すごく豊かな時間です」と話した。
『ダディ・ロング・レッグズ』は2012年の初演以来、13、14、17、20、22年と再演を重ねてきた作品。知的で紳士だが、一風変わった若き慈善家のジャーヴィス・ペンドルトンと孤児でありながらはつらつとして聡明なジルーシャ・アボットの物語となっている。
ジャーヴィスは初演から務める井上芳雄が演じ、ジルーシャは初演から担当する坂本真綾と22年から参加する上白石萌音の初のWキャストで贈る。公演は12日から来年1月2日まで、東京・日比谷のシアタークリエで開かれる。
