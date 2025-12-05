【きょうから】マクドナルド、ハッピーセット「おさるのジョージ」登場 “スポーツ”おもちゃ・パズル・めいろなど全9種
日本マクドナルドはきょう12日より、ハッピーセット4種「おさるのジョージ」、「すみっコぐらし」、絵本『おふとんからでたくない！」、ミニ図鑑『だまし絵と錯視』を期間限定で販売する。
【画像】ハッピーセット「おさるのジョージ」（全9種）一覧
ハッピーセット「おさるのジョージ」は、おさるのジョージをモデルにした、おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種。第1弾のおもちゃはスポーツをテーマにしたおもちゃ。第2弾のおもちゃは表はパズル、裏はゲームと、2種類の遊びが楽しめるおもちゃとなる。
「ジョージのローラースケート」や「ジョージのアーチェリー」は、指で強く押せば遠くへ飛ぶ、というような、力加減と飛ぶ距離の関係が学べる遊びが楽しめ、手指を器用に動かす身体動作の能力を育むことができる。パズルは、ピースの形の違いを見比べて、部分と全体を考える遊びであり、論理性と図形・空間の認識を高める。パズルの裏面のめいろは、行き止まりにぶつからないように、ゴールへ至る道を選んでいく論理性を養う。さらに、おもちゃをスマートフォンで読み込むと、自分の顔を動かして遊ぶオリジナルゲーム「ワクワクりんごキャッチ！」と「すすめ！ばくそくロケット」も楽しめる。
■ハッピーセット「おさるのジョージ」
◆第1弾 12月12日(金)〜12月25日(木)
・ジョージのローラースケート
ディスクをセットしボタンを押すと、ディスクが飛び出し、レールに沿ってローラースケートを滑るように転がる。
・ジョージのアーチェリー
ディスクをランチャーにセットしてボタンを押し、的を狙ってディスクを飛ばして遊べる。
・ジョージのカスタネット
輪っかに指を通して、2つのピースを合わせるように押すとタンタンと音を鳴らすことができる。
・ジョージのテニスゲーム
ラケットとボールのセット。友達や家族と一緒に卓球遊びができる。
・ひみつのおもちゃ
◆第2弾 12月26日(金)〜1月8日(木)
・ピスゲッティさんのレストラン
ジョージと黄色い帽子のおじさんが、ピスゲッティさんのお店で食事をしているデザインのパズル。裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。
・ジョージとショベルカーでおかたづけ
ジョージがショベルカーに乗ったデザインのパズル。裏面はめいろ遊びができる。
・ジョージのうちゅうミッション
宇宙服を着用したジョージと黄色い帽子のおじさんがデザインされたパズル。裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。
・ジョージのふゆやすみ
お正月がモチーフの、和柄デザインのパズル。裏面は同じ絵柄を数える遊びができる。
◆第3弾 1月9日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。
※おもちゃは選べない。
【画像】ハッピーセット「おさるのジョージ」（全9種）一覧
ハッピーセット「おさるのジョージ」は、おさるのジョージをモデルにした、おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種。第1弾のおもちゃはスポーツをテーマにしたおもちゃ。第2弾のおもちゃは表はパズル、裏はゲームと、2種類の遊びが楽しめるおもちゃとなる。
■ハッピーセット「おさるのジョージ」
◆第1弾 12月12日(金)〜12月25日(木)
・ジョージのローラースケート
ディスクをセットしボタンを押すと、ディスクが飛び出し、レールに沿ってローラースケートを滑るように転がる。
・ジョージのアーチェリー
ディスクをランチャーにセットしてボタンを押し、的を狙ってディスクを飛ばして遊べる。
・ジョージのカスタネット
輪っかに指を通して、2つのピースを合わせるように押すとタンタンと音を鳴らすことができる。
・ジョージのテニスゲーム
ラケットとボールのセット。友達や家族と一緒に卓球遊びができる。
・ひみつのおもちゃ
◆第2弾 12月26日(金)〜1月8日(木)
・ピスゲッティさんのレストラン
ジョージと黄色い帽子のおじさんが、ピスゲッティさんのお店で食事をしているデザインのパズル。裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。
・ジョージとショベルカーでおかたづけ
ジョージがショベルカーに乗ったデザインのパズル。裏面はめいろ遊びができる。
・ジョージのうちゅうミッション
宇宙服を着用したジョージと黄色い帽子のおじさんがデザインされたパズル。裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。
・ジョージのふゆやすみ
お正月がモチーフの、和柄デザインのパズル。裏面は同じ絵柄を数える遊びができる。
◆第3弾 1月9日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。
※おもちゃは選べない。