Jリーグは11日、横浜市内で年間表彰式「Jリーグアウォーズ」を開催し、鹿島の日本代表GK早川友基（26）が最優秀選手賞を初受賞した。セーブ総数（枠内シュートを防いだプレー）リーグ最多の107回で堅守を支え、9年ぶり9度目優勝の原動力になった。GKでは10年楢崎正剛（名古屋）以来2人目の選出。鹿島勢は早川ら最多3人がベストイレブンに選出された。

スポットライトを浴びる早川に万感の思いが込み上げてきた。「個人的には（得点王の）レオ（セアラ）だと思っていたので…」。GKのMVP受賞は15年ぶり2人目の快挙。壇上では「自分が受賞したことによって、小さい子供にキーパーをやりたいと思ってもらえたら」と思いがあふれた。「止めることはゴールと同等の価値がある」という信念を持つ守護神が、最高の栄誉を手にした。

誰も異論はないだろう。神懸かったシュートストップを連発し、幾度となく窮地を救った。リーグ4番目に多い445本のシュートを浴びながら、失点数31は広島に次ぐ2番目の少なさ。完封16試合はリーグ3位だ。その絶大な存在感に、鬼木監督も「ビッグセーブをビッグセーブに見せないくらい、チームに安定感を与えている」とうなったほど。3年連続のフル出場。精度の高いキックで攻撃の出発点としても貢献度は高かった。鹿島では09年MF小笠原満男以来4人目のMVPだ。

横浜Mジュニアユース時代は1メートル65とGKとしては小柄で、ユース昇格を見送られた。「当時は他で補うしかなかった。身体能力で勝てないならキャッチングの質、ステップワーク、細かいことをやってきた」。高校で急激に身長が伸びると、メキメキと実力を伸ばした。周囲の意見をスポンジのように吸収する謙虚な性格。オフには異業種とも積極的に交流する。向上心の塊のような男が、今季の主役だった。

受賞直後、日本代表の森保監督からサプライズムービーで祝福された。「やっと（鈴木）彩艶、サコ（大迫）たちの土俵に乗りかけている」と早川。W杯まで残り半年。すさまじい成長曲線を描く早川にとって、MVP獲得は通過点に過ぎない。

◇早川 友基（はやかわ・ともき）1999年（平11）3月3日生まれ、神奈川県出身の26歳。6歳でサッカーを始める。横浜Mのジュニアユースからユースに昇格できず桐蔭学園高に進学。明大を経て21年に鹿島入りし、23年から正GKに定着。25年7月12日の中国戦で国際Aマッチデビューした。趣味はゴルフ。1メートル87、81キロ。利き足は右。