上白石萌音、祖父母とのエピソード語り共演者じーん「見えないパワーとともに頑張っている」
俳優の上白石萌音（27）が11日、都内で行われたミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』公開ゲネプロ前囲み取材に参加。祖父母とのエピソードを明かし、共演者がじーんとする場面があった。
【集合ショット】素敵すぎる！笑顔で手を降る井上芳雄、坂本真綾、上白石萌音
「こないだ地元に帰省した時に祖父母に久しぶりに会った」という上白石。「高齢なのに（自身の作品を）全部見てくれていて色々把握してくれていた」と祖父母からの愛を感じたそう。
刺し子にはまっている祖母から、作った布を受け取ったといい、その布を仕事場に持ち込んでいるとのエピソードを披露した。上白石は「祖母の見えないパワーとともに頑張っている」と話した。
同じく登壇した井上芳雄と坂本真綾は「いい話」とじーんときた様子で上白石を見つめていた。
『ダディ・ロング・レッグズ』は2012年の初演以来、13、14、17、20、22年と再演を重ねてきた作品。知的で紳士だが、一風変わった若き慈善家のジャーヴィス・ペンドルトンと孤児でありながらはつらつとして聡明なジルーシャ・アボットの物語となっている。
ジャーヴィスは初演から務める井上が演じ、ジルーシャは初演から担当する坂本と22年から参加する上白石との初のWキャストで贈る。公演は12日から来年1月2日まで、東京・日比谷のシアタークリエで開かれる。
