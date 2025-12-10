タカアンドトシ、15年目の『フットンダ王決定戦』にしみじみ 来年50歳も“お笑い怪獣”明石家さんまに畏敬の念「働き盛りの70代」
お笑いコンビ・タカアンドトシ（タカ／49、トシ／49）が、このほど中京テレビ・日本テレビ系で1月1日午前1時59分から放送される『日本で一番早いお笑いバトル！フットンダ王決定戦2026』の取材会に参加した。
【写真】いつまでも仲良く笑い合っているタカアンドトシの2人
今年で放送開始15年目を迎える『フットンダ王決定戦』。記念すべき15周年となる番組。タカは「気付いたら15回。毎年1回1回やったら」としみじみ語り、トシも「長男も15歳。長男と同い年」と驚く。タカは「じゃあフットンダベイビーですね」と話すと、トシは「まぁいいでしょう」と認めていた。改めて、トシは「まさか15年も続くとは」と時の長さに感慨深げだったが、タカは「まだまだ15歳。クソガキです。大人になるまでやっていきたい」と20年目に意欲的だった。
前回、2連覇を達成した真空ジェシカの川北茂澄が、番組史上初の3連覇を狙う。過去に2人（次長課長・井上聡、霜降り明星・粗品）が連覇していたが、3連覇は高き壁だった。『M-1グランプリ2025』決勝に進出している真空ジェシカはM-1王者となって登場する可能性もある。タカは「川北は2連覇しているのに鮮度が、まだまだ新鮮。誰もなし得てない3連覇行っちゃうんじゃないかな」と話し、タカも「2025年も川北が言えば布団が飛ぶぐらいだった」と“無双ぶり”を語っていた。
一方、王者に挑むメンツも粒ぞろい。『M-1』2連覇を果たした令和ロマンの松井ケムリらも出場する。タカは「『M-1』2連覇のケムリに頑張ってもらいたい」と期待。ラランド・サーヤは史上初の女性王者に期待がかかる。過去に出場し、タカは「秋の陣でやりましたけど、ものすごくポテンシャルが高い。いろんな角度から笑いが取れる。穴がないんです。どんな問題でも面白いことを言ってくる」と振り返る。前回、サーヤはケムリに破れており、タカは「煙に巻かれた感じですね」と話し、「今のは飛んでますね」と自画自賛だった。
長寿番組に多く出演するタカトシ。トシは「運が良い」とする。タカは「いつも『フットンダ』を立ち上げたプロデューサーから言われることがあるんです。『企画書を持っていった時に鼻で笑われた』と（笑）。まだ出たてですから尖っていたんでしょうね。『ダジャレかよ』と。僕らは、そんなつもりはないんですけど、向こうは『持ってきたのに、なんだその態度は！』と思ったと思う。それが、こんなに長く続くとは。いつも酔うと『あの時の態度はなかったよ』と（笑）。それが戦友になって仲良くなって、こんな話もできるようになりました」と述懐していた。
もちろん今回もタカは出場する。タカの布団が飛ばない瞬間を、トシはどう見ているのか、という質問が。トシは「平等に見てます」と苦笑い。タカは「トシさんは、ずっと一緒にやっていて思うのは誰よりも平等な相方。ほかの人からクレームが絶対に来ない。同じ人に偏って指名したりしない。コンビで笑いを取るために自分の相方のボケに振る数を増やすヤツがいるんですけど絶対にしない。中東の笛の真逆です（笑）。そのジャッジぶりを見てほしい」とする。トシは「だから、コイツが飛ぼうが、飛ぶまいが無心で見てます」と言い切った。毎回実力派が集中するAブロックに入れられてしまうタカは「スタートしてすぐで、すごいメンバーばかりの死のグループなんですよ」とボヤく。今年もAブロックに入れられてしまう可能性があり「いつも死のグループなんですよ…」と嘆きが止まらず、トシから「言い訳ばっかりするな！勝ち抜け！『川北を止めるのはタカ』の気持ちで行け！」と発破をかけられていた。
また、来年は50歳になる。トシは「去年がコンビ結成30年、今年がデビュー30年でいろいろな番組を出させてもらった。来年は50歳ということで、いろいろな番組に出させてもらいたい。あの手この手でやっていきたい（笑）」と皮算用。タカは「お笑いの世界は売れないと、ずっと若手。30年やろうが売れないと若手。50歳で『若手です！』みたいな感じも…、なので。ゆっくり休みももらいながら、いいバランスで、と思っていたんですけど社長とご飯を食べに行った時に『働き盛りの50代やな』と言われて（笑）。『働き盛りなんだ、50歳って』と思ったので、さらに頑張らなきゃいけないなとお尻を叩いてもらいました。50歳ということで、もうちょっと積極的に自分たちの番組以外もチャンスをもらって出ていきたい」と意気込み。所属する吉本興業には明石家さんまを筆頭に70歳を超えても第一線で走り続ける。タカは「働き盛りの70代（笑）。大先輩の背中を見ていたら、もっと頑張らなきゃと思う」と話し、トシも「まだまだ我々も若手です」と笑っていた。
