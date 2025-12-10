総額１８・３兆円に上る２０２５年度補正予算案が、衆院本会議で可決された。

自民党と日本維新の会の与党に加え、国民民主党、公明党などが賛成に回った。

あらかじめ野党の要求を予算案に取り込んでいたことが、混乱なく衆院を通過した一因だ。

予算案は参院に送付され、来週の会期末までに成立する見通しだ。一部野党の賛成が得られたことは、多党化時代の政局運営の一つのモデルともなり得る。

予算案には家計の電気・ガス代支援などのほか、国民民主が求めるガソリン税の暫定税率廃止や、公明が掲げた子ども１人２万円の現金給付も盛り込まれている。

参院選から４か月余り、遅れていた物価高騰対策にようやくめどがついたと言えるだろう。

しかし、野党への配慮は歳出の膨張につながっている。市場では、高市政権の掲げる「責任ある積極財政」が財政を一層悪化させかねない、との警戒感が広がり、長期金利の上昇などを招いている。

高市首相は衆院予算委員会で、国際通貨基金（ＩＭＦ）の専務理事から「財政上のリスクも手当てされていて安心している、とコメントもいただいた」と述べた。

予算案には国際機関のお墨付きがあり、財政上、何ら問題はないと、強調したかったようだが、それでは不十分だ。財政への信頼を得るには、健全化に向けて明確な道筋を示すことが欠かせない。

国会は今後、与党が提出した、衆院議員の定数削減法案の扱いに焦点が移る。与野党による選挙制度改革の議論で１年以内に結論が出なければ、議席の約１割を自動的に削減する内容だ。

立憲民主党は「乱暴な法案だ」と批判し、削減幅の根拠をただした。首相は、１２年に旧民主党が約１割を削減する法案を提出したことに触れ、「納得感が得られるレベルではないか」と述べた。

対立する政党が１３年前に出した法案を根拠に持ち出すなど、適正な定数を算定したわけではないことを自ら認めたに等しい。維新が掲げる「身を切る改革」に同調しただけというのが実情だろう。

予算案にはまた、離島に自衛隊のレーダーを導入するための費用などが含まれている。これにより、安全保障関連費を対国内総生産（ＧＤＰ）比２％にするという目標が２年前倒しで達成される。

にもかかわらず、衆院では防衛政策に関する議論が乏しかった。防衛力強化は喫緊の課題だ。参院では突っ込んだ議論が必要だ。