米国経済は、雇用悪化の懸念と、インフレ再燃のリスクの間で、板挟みの状態にある。

そうした中、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、政策金利を０・２５％引き下げ、年３・５０〜３・７５％とすることを決めた。９月会合から３回連続の利下げとなる。来年の利下げは１回との想定を示した。

米経済は現状では堅調だがトランプ関税の影響などで先行きの不確実性は高い。雇用の下振れリスクもある。ＦＲＢは景気に配慮して利下げを判断したのだろう。

ただし、インフレへの警戒を解ける状態にはない。

高い関税は、時間がたつにつれ取引価格に転嫁されると指摘される。拙速な利下げは物価高の加速を招き、低所得者層の生活に深刻な悪影響を及ぼすからだ。

今回の会合結果は、政策運営の難しさが増していることを示した形だ。投票した１２人のうち、２人が金利の据え置き、１人は０・５０％の利下げを主張し、ともに反対票を投じた。３人が反対するのは６年ぶりになる。

パウエル議長は記者会見で、今後の会合で政策変更を判断する上で、時間的な余裕はある、との認識を示し、追加利下げに慎重な姿勢を見せた。ＦＲＢの内部対立がこれ以上、深まらないよう、丁寧に議論を重ねてもらいたい。

トランプ米大統領が、ＦＲＢに利下げ圧力をかけ続けていることも懸念材料である。今回の利下げ幅について、「少なくとも倍にできたはずだ」と批判した。

トランプ氏は、来年５月に任期満了を迎えるパウエル議長の後任人事について、来年初めに発表する考えを明らかにしている。

トランプ政権の支持率が低迷しているのは、物価高への不満が強いことが大きい。インフレ再燃を防ぐためにも、トランプ氏はＦＲＢの判断を尊重するべきだ。

一方、日本銀行は来週の金融政策決定会合で利上げの是非を判断する。市場は０・７５％程度に利上げするとの見方を強めている。

本来、ＦＲＢの利下げと日銀の利上げが進めば、日米の金利差が縮小し、円高要因として働くはずだ。だが、今春に一時、１ドル＝１４０円程度に上昇した為替相場は現在１５５円程度で推移する。

過度な円安が物価高を助長すれば家計を苦しめる。日銀は為替相場にも目配りしながら、利上げ時期を判断していくことが大切だ。今後の政策運営の道筋をわかりやすく説明し、経済の成長につなげていく必要がある。