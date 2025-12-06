日の出ホールディングスの竹山慎一郎さん。「商品名でみりんと言えたらどんなに良いか」と苦笑いする＝東京都渋谷区

日の出ホールディングス傘下のキング醸造（兵庫県稲美町）が2018年に発売した糖質ゼロのみりん風調味料「甘みとコクの糖質ゼロ」が好調だ。400ミリリットル入りで330円。開発した日の出ホールディングスの竹山慎一郎さんは「法律の規定で商品名にみりんを使えず、浸透させるのに苦労しました」と話す。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

清酒やポン酢などを合わせた「糖質ゼロ・オフ」シリーズの2024年度の売上高は、17年度比で約1.9倍に伸びた。

糖尿病のリスクがある人は食事の制限が多い。家族と料理を別にするケースもあり、手間がかかる。こうした悩みを抱える消費者の存在を知り、糖質をカットした商品の開発を思い立った。

「一番困ったのは商品名です」。みりんは酒税法によって原料や製法を定義されている。糖質ゼロの商品に「みりん」の名称は使えない。同僚と知恵を絞り、人々がみりんに求める調味効果である「甘みとコク」を商品名に使った。

しかし、そのまま店頭に置いても、認知してもらうのは難しかった。税務署への相談を経て、ボトルの首にかける販促用の紙に「みりんの使い方そのまま」と記した。

もどかしさを乗り越えてヒットにつなげた。「お客さんの声を聞いて作ったのがこの商品です。心置きなく味を楽しんでほしい」。東京都出身、50歳。（価格と年齢は2025年10月時点）

キング醸造が発売した「甘みとコクの糖質ゼロ」