¡Ú£×£×£Å¡Û°úÂà¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö£Ó£Ô£Æ¤È·ÉÎé¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¡Ë¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥Ê¤Ï°úÂà»î¹ç¤Ç¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Îà¹ÄÄëá¥°¥ó¥¿¡¼¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥°¥ó¥¿¡¼¤Ï¡ÖÅÝ¤¹¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤ó¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤¬¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¾¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤¤¿¥·¥Ê¤ò¥¿¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤½¤Î´ØÀáµ»¤Ç¥·¥Ê¤Ë°Õ³°¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î£Á£Å£×À¤³¦²¦¼Ô¥µ¥â¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¡Ê£´£¶¡Ë¤À¡££±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤Ç¤Ï¥¨¥Ç¥£¡¦¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ç¥·¥Ê¤ÎÆÀ°Õµ»¤Ç¤â¤¢¤ë£Ó£Ô£Æ¤Ç¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤òÄù¤á¾å¤²¤¿¡£Â³¤±¤Æ£Ó£Ô£Æ¤ò»Å³Ý¤±¤Ê¤¬¤é´éÌÌ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò¼«¤é²ò¤¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¤Þ¤Þ±¦¼ê¤Ç²¿¤È·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¤È¸À¤¨¤Ð¥ß¥¹¥¿¡¼£É£×£Ç£Ð¡¦±ÊÅÄÍµ»Ö¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤¬¡¢ÊÆ¥Þ¥Ã¥È³¦¤Ç¤Ï¥·¥Ê¤Î½½È¬ÈÖ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤ËÊÆ¥×¥í¥ì¥¹¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö£×£ò£å£ó£ô£ì£å£Ð£õ£ò£é£ó£ô£ó¡×¤Ï¸ø¼°£Ø¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥â¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¤¬£Ó£Ô£Æ¤È·ÉÎé¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤¬¸«¤»¤¿°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë£Á£Å£×¤Î¼Â¶·¿Ø¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö²ñ¾ì¤Ï¥Þ¥¸¤ËÇúÈ¯À£Á°¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÃÄÂÎ¤ä¥×¥í¥ì¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢È¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤ÆÎ¾ÃÄÂÎ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢È¿·â³Ð¸ç¤Çµ»¤ò²ò¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¥·¥Ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¤Î»ÑÀª¤¬¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£×£×£Å¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Ê¤È¥¸¥ç¡¼¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤Î£²£°£°£°Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ»±²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿£×£×£Å¤Î°éÀ®ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö£Õ£Ð£×¡×¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÀï¤¤¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥·¥Ê¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¤ÎÊì¿Æ¤¬ºî¤Ã¤¿¥µ¥â¥¢É÷¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡¥·¥Ê¤Ï°úÂà¥í¡¼¥É¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æº£Ç¯£±£°·î¤Ë½ÉÅ¨£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤ÈÂÐÀï¤·Ì¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÉ¬»¦µ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¤Î¥³¥¡¼¥Ê¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ê¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤â·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡££²¿Í¤È°ø±ï¤Î¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¤Ï¡Ö£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¼èºà¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡££²¿Í¤Ë¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÈà¤é¤Î½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤Ë²¶¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¤¬£×£×£Å¤Ë»²Àï¤·¤¿ºÝ¤Ë¥·¥Ê¤È¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥Ê¤«¤é¤Î·É°Õ¤Ë¥¸¥ç¡¼¤â£Ó£Ô£Æ¤È·ÉÎé¤Ç±þ¤¨¤¿³Ê¹¥¡£¥·¥Ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÃÄÂÎ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£