¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¡×¤¬£±£°·î£¸Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÓ¿Î°¦¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤Ë¤¤¤Ê¡á£±£´¡Ë¤¬½é»²²Ã¤·¤¿£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼£²£°ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë£Ã£Ä¥·¥ó¥°¥ë¡££¹·î£±Æü¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï£´£°£µËü²óºÆÀ¸¡¢£±£±·î£¹Æü¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ô£Á£Ë£Å¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ï£²£´£¶Ëü²óºÆÀ¸¡Ê¤É¤Á¤é¤â£±£²·îÆü»þÅÀ¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¡Ö£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼¡¡¹¤È¥«¥Ð¡¼¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡ÖÀ¹¤ì¡½¡½¡×¤¬à¥Ð¥º¤Ã¤¿á¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥é¥Æ¥óÄ´¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ë¤·¡¢à¥¢¥â¡¼¥ìá¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÀÖ¤¤°áÁõ¤âÁ¯Îõ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ï¥í¥×¥í¥Õ¥¡¥ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤â¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø£Ï£Ã£È£Á¡¡£Î£Ï£Ò£Í£Á¡Ê¥ª¥Á¥ã¥Î¡¼¥Þ¡Ë¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¡ØÀ¹¤ì¡½¡½¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ø·ä¤¢¤é¤Ð¥¢¥â¡¼¥ì¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Çà·ä¥¢¥âá¤ÈÎ¬¤µ¤ì¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¿»Æ©¡£Â¾³¦·¨¤Ë¤â³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡È¯ÇäÆü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÊ®¿å¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ØÀ¹¤ì¡½¡½¡Ù¤¬»£±Æ²ÄÇ½¶Ê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬»£¤Ã¤¿Æ°²è¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤È²Î¾§ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤À¡£