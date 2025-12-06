「着る服ない、、」→【無印良品】に行って！ 40・50代が狙いたい♡「おすすめトップス」

寒さも本番になってきたけれど、着る服がない……そんな時は【無印良品】へ行ってみて。無印良品には大人世代に似合いそうな、上質でシンプルなウール混素材のトップスがずらり。今回は無印良品から、ウール素材のシャツやセーター、カーディガンなどこれからの季節に頼りになる「おすすめトップス」をご紹介します。インスタグラマーの@mujistaff.daimyoさんのオシャレな着こなし術も参考にしてみて。

ハンサム顔に決まる上質感のあるカラーシャツ

【無印良品】「ウール混レギュラーカラーシャツ」\7,990（税込）

余計な装飾を省いた落ち感のあるシンプルなカラーシャツ。公式サイトによると「ウール混でとろみのある素材感が特長」とのことで、高見えも狙えそうです。ゆったりめのシルエットのため、羽織としても着られそう。ジャケットを羽織ってハンサムに。ダークトーンでまとめてシックに着こなして。

冬の定番！ ちくちくしないタートルネックセーター

【無印良品】「洗えるウールハイゲージリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

公式サイトによると「首元のチクチクをおさえ、肌触りのやわらかさにこだわりました」というタートルネックセーター。ウール素材ながら自宅の洗濯機で洗えるのも嬉しいポイントです。程よく体にフィットするため、インナーとしても重宝しそう。カラバリも豊富なのでイロチ買いもおすすめ。冬のワードローブには欠かせない一着です。

大人の余裕感じさせるリラクシーなニット

【無印良品】「ヤク混タートルネックセーター」\9,990（税込）

ゆったりとしたシルエットが大人の余裕を感じさせるセーター。ヤクの産毛を合わせたウール素材のため、柔らかくて暖かそう。ラグランスリーブが女性らしく、優しい雰囲気を醸し出しています。ブラウンのセーターにブラックのパンツを合わせれば、上品で落ち着いた大人世代にピッタリなスタイリングに。

ざっくり編みが大人可愛いカーディガン

【無印良品】「メリノウールローゲージショートカーディガン」\14,900（税込）

ハイネックが個性的なショートカーディガン。スラブ糸を使用しているため、表情の違いも楽しめます。袖口と裾の太めリブがポイントで、ざっくり感が大人可愛い印象に。タートルニットなどをインしたり羽織としたりするのはもちろん、ボタンを閉めてセーターとして一枚で着てもサマになります。スラックスやロングスカートと合わせてキレイめカジュアルな着こなしもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H