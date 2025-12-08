阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１１日、巨人・門脇流の「１１時間メリハリトレ」でのレギュラー奪取を誓った。都内の創価大グラウンドで練習を公開。気温１度の午前６時頃から約２時間、汗を流した。指名後も多い日は早朝から約１１時間の練習を行っていることを明かし「けがだけないようにしている」と白い息をはいた。

参考にするのは同校の３学年先輩である門脇だ。その存在が進学を決めた理由の一つで、当時は練習相手も務めてくれたという。特に時間の使い方を参考にしており「メリハリがあり、プロになると決めて時間を使っていた」と回顧。立石も練習後に約１時間半かけて都内のトレーニング施設に通う日があるが、移動中も映像で復習する。帰宅後はＹｏｕＴｕｂｅ鑑賞でリフレッシュ。メリハリを大切に己を高めている。

見据えるのはレギュラー取りだ。中野が務める二塁が本職で愛着も強いが「それ以外もできたら、出られる可能性はどんどん上がる」と内外野で捕球練習を行っている。同じ施設で自主トレしている森下からは、１月の新人合同自主トレ中の“ハードワーク厳禁”を説かれたという。頼もしい先輩たちが道しるべ。はやる気持ちをグッとこらえ、王者に加わる。（直川 響）