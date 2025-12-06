俳優の井上芳雄が１１日、東京・日比谷シアタークリエで開幕する主演ミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」（１２日〜来年１月２日、同所）公開ゲネプロ＆囲み取材に、坂本真綾、上白石萌音とともに登場した。

２人の恋の物語が描かれ、井上は若き慈善家・ジャーヴィス・ペンドルトン、孤児のジルーシャ・アボットを坂本と上白石のダブルキャストで演じる。同作は２０１２年から何度も再演されており、井上は「大好きな作品なのでうれしい。喜びが回を重ねるごとに増していくので、幸せな作品だなと思います」とにこやかな表情を見せた。

井上と坂本は初演から約１４年以上にわたって同役を担当。井上は「役は自分のものではないと思ってるんですけど、これに関しては許される限りやりたいと思う」と強い思いを明かした。坂本は「年齢を重ねましたので、１８歳に見えるかなって不安はありますけど…」と本音を漏らすも、「役者にとって、この作品とめぐり会えてラッキーだったなと思う。ほんとに感謝しています」と感慨深げに語った。

きょう（１１日）開幕を迎える井上は、「とにかく、１人でも多くの人に見ていただきたい作品なので、心を込めて毎回お届けします。今回は３人で届けられるのをうれしく思っているので、是非楽しみにして、劇場にお越しください」とアピールした。