TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時50分に、暴風雪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 12日04:50時点

岩手県の海上では、12日朝まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■大船渡市
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■久慈市
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■陸前高田市
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■釜石市
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■大槌町
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■山田町
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■岩泉町
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■田野畑村
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■普代村
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■野田村
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■洋野町
□暴風雪警報【発表】
　12日朝にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s