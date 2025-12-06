「信じられない」AIが優勝を予想した“アジア王者”が衝撃の最下位敗退でサッカー界に激震！「さすがに予測不能」【アラブ杯】
さすがのAIも予測不可能だったようだ。
現在、カタールで開催中のFIFAアラブカップで、アジアカップ連覇中のホスト国カタールがグループステージ敗退を喫した。
アラブ諸国16か国がタイトルを争う同大会で、グループAのカタールは、パレスチナに０−１、シリアに１−１、チュニジアに０−３の１分け２敗。まさかのグループステージ最下位で、ベスト８進出を逃した。
国外でプレーする選手がほぼいないカタールは、ベストメンバーを揃えられ、かつホームアドバンテージもあるため、優勝候補に挙げられていた。実際、サッカーメディア『OneFootball』のアラブ版によれば、AIが今後10大会の優勝国を予想したところ、2025年大会はカタールを選出したという。
同メディアが「AIの予測は、アラブのサプライズには通用しない」と伝えると、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「AIの愚かさよ」
「いつからAIが正しくなった？」
「カタールにはアジアカップよりアラブカップの方が難しいようだ」
「信じられない」
「AIの限界だね」
「さすがにこれは予測不能だった」
予想外の結果に、サッカー界に驚きが広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
