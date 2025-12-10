NY株式11日（NY時間14:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　48683.84（+626.09　+1.30%）
ナスダック　　　23550.53（-103.62　-0.44%）
CME日経平均先物　50890（大証終比：+690　+1.38%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9703.16（+47.63　+0.49%）
独DAX　 24294.61（+164.47　+0.68%）
仏CAC40　 8085.76（+63.07　+0.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.518（-0.021）
10年債　 　4.133（-0.014）
30年債　 　4.787（0.000）
期待インフレ率　 　2.260（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（-0.008）
英　国　　4.484（-0.022）
カナダ　　3.418（-0.002）
豪　州　　4.721（-0.089）
日　本　　1.923（-0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.42（-1.04　-1.78%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4305.60（+80.90　+1.91%）

ビットコイン（ドル）
90647.31（-1748.79　-1.89%）
（円建・参考値）
1408万9311円（-271814　-1.89%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ