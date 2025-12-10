ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６２６ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間14:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 48683.84（+626.09 +1.30%）
ナスダック 23550.53（-103.62 -0.44%）
CME日経平均先物 50890（大証終比：+690 +1.38%）
欧州株式11日終値
英FT100 9703.16（+47.63 +0.49%）
独DAX 24294.61（+164.47 +0.68%）
仏CAC40 8085.76（+63.07 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.518（-0.021）
10年債 4.133（-0.014）
30年債 4.787（0.000）
期待インフレ率 2.260（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.008）
英 国 4.484（-0.022）
カナダ 3.418（-0.002）
豪 州 4.721（-0.089）
日 本 1.923（-0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.42（-1.04 -1.78%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4305.60（+80.90 +1.91%）
ビットコイン（ドル）
90647.31（-1748.79 -1.89%）
（円建・参考値）
1408万9311円（-271814 -1.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48683.84（+626.09 +1.30%）
ナスダック 23550.53（-103.62 -0.44%）
CME日経平均先物 50890（大証終比：+690 +1.38%）
欧州株式11日終値
英FT100 9703.16（+47.63 +0.49%）
独DAX 24294.61（+164.47 +0.68%）
仏CAC40 8085.76（+63.07 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.518（-0.021）
10年債 4.133（-0.014）
30年債 4.787（0.000）
期待インフレ率 2.260（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.008）
英 国 4.484（-0.022）
カナダ 3.418（-0.002）
豪 州 4.721（-0.089）
日 本 1.923（-0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.42（-1.04 -1.78%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4305.60（+80.90 +1.91%）
ビットコイン（ドル）
90647.31（-1748.79 -1.89%）
（円建・参考値）
1408万9311円（-271814 -1.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ