韓国バレー界に次世代の“グラマラス美女”!? テレビ番組出演で一躍話題の24歳イ・ジンとは

韓国でにわかに注目を集める美女バレーボール選手がいる。

【写真】韓国の「童顔グラマラス」美人アスリート

2001年2月生まれで24歳のイ・ジンは、2019年に高卒ルーキーとして韓国Vリーグ女子部・IBK企業銀行アルトスに加入した経歴を持つ。デビュー直後からアイドルのようなビジュアルが注目を集め、当時は人気歌手チョンハに似ているとして話題にもなった。

しかし、華やかな外見とは裏腹にプロでの出場機会には恵まれず、2022-2023シーズンをもって退団。その後は実業団やモンゴルリーグでプレーを続けていた。

（写真＝イ・ジンInstagram）

そんなイ・ジンが再び注目されるきっかけになったのが、MBCで放送されたバレーバラエティ番組『新人監督キム・ヨンギョン』だ。同番組は元バレー韓国代表のキム・ヨンギョンが自ら「必勝ワンダードッグス」なるチームを立ち上げ、監督として挑戦する様子を追ったもので、プロから戦力外となった選手や、プロ入りを目指す実業団選手、現役復帰を目指す元選手などが集結。日本の強豪高校や韓国国内の大学、実業団、プロチームとの試合の模様が放送された。

当初8回放送予定だった番組は、好評を受けて9回に拡大。先月23日に最終回を迎えたばかりだが、番組には早くもシーズン2を望む声が寄せられている。

この番組に「必勝ワンダードッグス」の一員として出演したイ・ジンは、ルックスの良さで注目の的に。「（プロ時代は）試合に出られなかったから、“顔だけ気にする子だ”と言われた」と涙ながらに明かした告白シーンも大きな反響を呼んだ。

番組終了後には自身のインスタグラムを通じて、ユニホーム姿の写真を複数投稿したイ・ジン。整った目鼻立ちとグラマラスな美スタイルが際立つ写真には約4万8000件の「いいね！」が付くなど、多くの反響が寄せられていた。

韓国の新たな“バレー女神”として注目を集めるイ・ジン。バラエティをきっかけに再び広がった人気が、今後どのような形で彼女のキャリアにつながっていくのか期待される。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）