ボートレース下関の開設71周年記念「G1海響王決定戦」はいよいよ最終日、優勝戦を迎える。

G1初の予選トップで、重圧に負けず準優も逃げた安河内が悲願のG1初制覇を決める。好結果でグランプリに向かいたい関がスピード差しで接近。中枠2人は行き足上々でスタートが安定している。機力好バランスの中野の一撃、初準優で初優出を果たした吉田の絡みも警戒したい。外枠両者は展開があるかどうか。

＜1＞安河内将 足は抜群。乗り心地を含めて全部が◎。優勝戦でも負ける人はいない。緊張はすると思うけどいい緊張感。スタートは行けるだけ行きたい。

＜2＞関浩哉 気象条件に合ったのか準優の足は良かった。ターンの違和感もなくなったし、行き足もいい。

＜3＞中野次郎 ペラを少しやったくらいだけど、足はいい。宮島周年の時は伸びが突出していたけど、出足はあの時と同じくらいでピット離れも大丈夫。

＜4＞吉田凌太朗 素直にうれしい。4日目まで直線が甘かったので、豊田健士郎さんにアドバイスもらってペラを叩いた。まだ行き足から先が甘い。スタートはしやすいけど、その先の足を求める。

＜5＞若林将 レース足が良かった。伸びは目立つことはないけど、乗り心地は十分。スタートはだいたいは行けている。

＜6＞畑田汰一 変わらずバランスが取れていい状態。レース足がしっかりして、乗り心地もいい。