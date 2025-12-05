俳優の川口春奈（３０）が、ＴＢＳ系音楽番組「第６７回 輝く！日本レコード大賞」（３０日、後５・３０）で３年連続３回目の総合司会を務めることが発表され、１４年連続１４回目となる同局の安住紳一郎アナウンサー（５２）と、囲み取材に応じた。

安住アナと３度コンビを組む川口は「とてもうれしい」と喜び、「安住さんはとても頼もしくて心強い。何の心配もないので、いつも身を委ねている。今年もたくさん甘えようかな」とリラックスムード。また、インフルエンザが流行中ということから、「体調を崩しやすい時期なので、当日を万全に迎えて元気にやれるよう、しっかり体調管理をしたい」と気を引き締めていた。

対する安住アナは「私のイライラ攻撃も浴びたはずなのに、（心強いと言われ）ありがたい」と苦笑い。川口については「お互い人見知りなので初対面ではあまり話せなかったけど、ようやく関係性が自然体になってきた。川口さんはいろんなところでハプニングを発見していたので、今回はそれを会場だけでなく、視聴者とも共有したい」と意気込んだ。