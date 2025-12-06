川口春奈、“大好き”な「レコ大」初出演アーティスト告白「ものすごい勢いでご活躍されている」【第67回 輝く！日本レコード大賞】
【モデルプレス＝2025/12/12】女優の川口春奈が9日、都内で開催された『第67回 輝く！日本レコード大賞』 司会者発表 囲み取材に出席。川口が受賞アーティストについて「私も大好き」とコメントする場面があった。
【写真】30歳大河女優「レコ大」会見に可憐衣装で登場
川口とともに総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサー（個人として14年連続14回目）は「レコード大賞、私自身もすごく楽しみにしていまして。年末にアーティストの皆さん方の本当に力の入ったステージを、余すところなく全国の視聴者に届けることができる、またそのお手伝いができることを嬉しく思っています。そして今年はまた川口さんと一緒ということで、頼もしく思っています」とコメント。川口は「3年連続、安住さんとまたレコード大賞の司会を務めさせていただけること、本当に嬉しく思っています。毎年自分が一番楽しんでいるんじゃないかっていうくらい、一視聴者目線でも楽しんでいるんですけど、今年もたくさんのステージを存分に楽しみたいなと思いますので、よろしくお願いします」と語った。
2025年がどんな1年だったか聞かれた川口は「今年もすごく、お仕事等々充実していたなという、いつも通りと言ったらいつも通りなんでしょうけど、私も体調面・健康面、維持するのも、そうでいることも難しいなっていう風に感じる年だったなと思うので。ずっと健康でいられたら、それが本当はベストだけど。その辺の体調管理を来年はできたらいいなという風に思いました」と回想。「ケセラセラ」「ライラック」に続いての3連覇がかかるMrs. GREEN APPLEを含め、期待しているアーティストについては「皆さん、ミセスさんは大注目だと思いますし、個人的にももちろん楽しみですし、新人賞のラインナップを見ても、新人賞は新人賞のステージで違う空気感というか、フレッシュさというかがあるので。HANAとかは本当に私も大好きだし。今年デビューですけど、ものすごい勢いでご活躍されているので、生でステージを見るのをすごく楽しみにしています」と語った。
川口は今年の衣装について考えていることを聞かれると「まだ全然決めていないんですけど…何がいいですかね？昨年はパンツスタイルもあったりして、それとドレスみたいな。せっかくお着換えさせていただけるのであれば、ちょっとした変化というか、そういったのはしたいなと思いつつ。ステージもすごく華やかで豪華で、もちろんアーティストの方たちもものすごく綺麗なお召し物だと思うので、邪魔をしない形で、年末に相応しいような華やかな感じでいけたらいいなって」と返答。安住アナは川口の衣装について「去年もオープニングの時にお召しになっていたのが、パンツ。クリーム色の。非常に珍しいというか、すごくデザインに凝ったもので。ああ！っていう風に思って。衣装でこうやって人を楽しませる、そういうお仕事なんだなというところを痛感しましたし、とっても良くお似合いになっていましたし。Fのマークのベルトをなさっていたので、FENDIかなと思ったら、やっぱりFENDIでしたね（笑）」と語り、川口は「見てくださってありがとうございます」と照れ笑いを見せていた。（modelpress編集部）
◆川口春奈「私も大好き」受賞アーティスト明かす
◆川口春奈、今年の衣装は？
川口は今年の衣装について考えていることを聞かれると「まだ全然決めていないんですけど…何がいいですかね？昨年はパンツスタイルもあったりして、それとドレスみたいな。せっかくお着換えさせていただけるのであれば、ちょっとした変化というか、そういったのはしたいなと思いつつ。ステージもすごく華やかで豪華で、もちろんアーティストの方たちもものすごく綺麗なお召し物だと思うので、邪魔をしない形で、年末に相応しいような華やかな感じでいけたらいいなって」と返答。安住アナは川口の衣装について「去年もオープニングの時にお召しになっていたのが、パンツ。クリーム色の。非常に珍しいというか、すごくデザインに凝ったもので。ああ！っていう風に思って。衣装でこうやって人を楽しませる、そういうお仕事なんだなというところを痛感しましたし、とっても良くお似合いになっていましたし。Fのマークのベルトをなさっていたので、FENDIかなと思ったら、やっぱりFENDIでしたね（笑）」と語り、川口は「見てくださってありがとうございます」と照れ笑いを見せていた。（modelpress編集部）
