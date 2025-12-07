TBS安住紳一郎アナ「レコ大」ミセス3連覇には「注目が行く」当日のステージングにも期待「音楽業界からもすごく評価が高くて」【第67回 輝く！日本レコード大賞】
【モデルプレス＝2025/12/12】TBSの安住紳一郎アナウンサーが9日、都内で開催された『第67回 輝く！日本レコード大賞』 司会者発表 囲み取材に出席。2023年・2024年と大賞を受賞した3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの3連覇について言及した。
【写真】「レコ大」ミセス3連覇に同じく言及していた美女
安住アナは、期待しているアーティストについて「やっぱりミセスの3連覇、どうしても皆さんそこに注目が行くんじゃないかなと思いますし、Mrs. GREEN APPLEのレコ大当日のステージングというのが、すごく評価が高くて。音楽業界からもすごく評価が高くて。大森（元貴）さんを中心に、30日・31日に合わせてきているのかなっていうのは、そういうようなパフォーマンスが真横で見ていてもわかりますし、それを見つめる同業とか音楽関係者の皆さん方からの熱視線もあり。そういう空気感が楽しみだし頼もしいなという風に見ています」と話していた。
改めて安住アナについて、川口は「安心感というか、心強いですし、本当に頼もしいですし、何の心配もないので、いつも委ねてついて行っています。今年もたくさん甘えようかなと思っています」と笑顔。また「幼い頃からテレビで見てきましたし（笑）、本当にお変わりない」としたうえで「とはいえ、緊張しいだし人見知りでもあるので、こうやって積み重ねて3年間やらせていただいているっていうのは、すごく頼もしいです」と話していた。
安住アナは3年連続での川口とのタッグに対する思いを聞かれると「最近はずっと2年続けていろんな方とお世話になっていたんですけども、3年連続は大変珍しいということで。たぶん川口さんが、日本作曲家協会の偉い先生に何か贈り物でもされているのかなという裏話でもあるのかなと思ったら、そうでもないそうなんです（笑）」と冗談を交えてコメント。また「4年連続が竹下景子さん、5年やっていた方で森光子さんがいらっしゃいました。なので、（川口さんが）『放浪記』をやることになるかもしれない」とジョークで会場を沸かせて「3年続けて一緒にできて嬉しいし、どんどんどんどんお仕事も、今や記者側のお仕事もできるっていうね（笑）。これからもどんどん女優として大変大きくなられて、頼もしいなと思っています」と語っていた。
本番に向けて準備したいことを聞かれた川口は「体調を万全に。乾燥もしているし、崩しやすい時期だと思うので。今年もすぐ終わりますけど、何より当日元気にいられるように、体調管理だけ気を付けたいと思っています」と答えて、安住アナは「Mrs. GREEN APPLEの舞台裏を描いた映画をまだ見ていないので、大至急見に行こうと思っています」と笑顔。最後に川口は「年末を締めくくる、音楽界を代表するアーティストの方、そしてそれを支えられたスタッフさんの方のステージを目に焼き付けたいなと個人的に思っていますし、さっきも言いましたけど、安住さんと一緒にお届け・司会をさせていただけることが本当に光栄なので、自分自身楽しんで努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「レコ大」ミセス3連覇に同じく言及していた美女
◆安住紳一郎アナ、ミセス3連覇は「注目が行く」
安住アナは、期待しているアーティストについて「やっぱりミセスの3連覇、どうしても皆さんそこに注目が行くんじゃないかなと思いますし、Mrs. GREEN APPLEのレコ大当日のステージングというのが、すごく評価が高くて。音楽業界からもすごく評価が高くて。大森（元貴）さんを中心に、30日・31日に合わせてきているのかなっていうのは、そういうようなパフォーマンスが真横で見ていてもわかりますし、それを見つめる同業とか音楽関係者の皆さん方からの熱視線もあり。そういう空気感が楽しみだし頼もしいなという風に見ています」と話していた。
◆安住紳一郎アナ、川口春奈は「頼もしい」
安住アナは3年連続での川口とのタッグに対する思いを聞かれると「最近はずっと2年続けていろんな方とお世話になっていたんですけども、3年連続は大変珍しいということで。たぶん川口さんが、日本作曲家協会の偉い先生に何か贈り物でもされているのかなという裏話でもあるのかなと思ったら、そうでもないそうなんです（笑）」と冗談を交えてコメント。また「4年連続が竹下景子さん、5年やっていた方で森光子さんがいらっしゃいました。なので、（川口さんが）『放浪記』をやることになるかもしれない」とジョークで会場を沸かせて「3年続けて一緒にできて嬉しいし、どんどんどんどんお仕事も、今や記者側のお仕事もできるっていうね（笑）。これからもどんどん女優として大変大きくなられて、頼もしいなと思っています」と語っていた。
本番に向けて準備したいことを聞かれた川口は「体調を万全に。乾燥もしているし、崩しやすい時期だと思うので。今年もすぐ終わりますけど、何より当日元気にいられるように、体調管理だけ気を付けたいと思っています」と答えて、安住アナは「Mrs. GREEN APPLEの舞台裏を描いた映画をまだ見ていないので、大至急見に行こうと思っています」と笑顔。最後に川口は「年末を締めくくる、音楽界を代表するアーティストの方、そしてそれを支えられたスタッフさんの方のステージを目に焼き付けたいなと個人的に思っていますし、さっきも言いましたけど、安住さんと一緒にお届け・司会をさせていただけることが本当に光栄なので、自分自身楽しんで努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】