ミセス、“冬らしさ満載”新CMで和気あいあい メンバー間で毎年続けていること明かす「12年くらい欠かさず」

ミセス、“冬らしさ満載”新CMで和気あいあい メンバー間で毎年続けていること明かす「12年くらい欠かさず」