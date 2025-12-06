川口春奈「レコ大」3年連続総合司会に決定 14年連続抜擢・安住紳一郎アナも称賛「頼もしく思っています」
【モデルプレス＝2025/12/12】TBSの安住紳一郎アナウンサーと女優の川口春奈が、12月30日放送のTBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』（午後5時30分〜）の総合司会に決定。4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送で届ける。
【写真】ミセス・M!LK・FRUITS ZIPPERら今年度の「レコ大」各賞受賞者＆曲一覧
2025年で3年連続3回目の総合司会を務める川口は、俳優として数々のドラマや映画、舞台、CMに出演しており、モデルとしても活動中。また、俳優業のみならずTBSで毎週木曜に放送している『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』にレギュラー出演中で、バラエティでも活躍の場を広げている。
安住アナウンサーは2012年から総合司会を務めており、2025年で14年連続となる。バラエティ番組や情報番組の司会はもちろん『音楽の日』といった長時間の音楽番組の司会も長く担当。『日本レコード大賞』では2001年から11年間進行アナウンサーを務め、2012年からは総合司会に。安定した司会ぶりで出演アーティストからも信頼を寄せている。
3年連続で『日本レコード大賞』で同じコンビが司会を務めることは非常に稀。（2009年〜2011年の堺正章と藤原紀香以来）。安住アナウンサーと川口の息の合ったコンビで、2025年の音楽の総決算を大いに盛り上げる。 そして、番組のナレーションは今年もジョン・カビラに決定した。
総合司会を務める安住は「川口さんがステージにいらっしゃると場がパッと明るく華やかになります。ご一緒するのは三年目になりますが、年々自然体な感じでお話しできているのもうれしく、頼もしく思っています」とコメント。川口は「三年連続で安住さんと司会を務めさせていただけることを本当にうれしく思っております。毎年、自分が一番楽しんでいるんじゃないかというくらいなのですが、今年もたくさんのステージを楽しみたいです」と期待を寄せている。
また、2024年12月30日に放送した『第66回 輝く！日本レコード大賞』が、TVer・TBS FREEで無料配信されることが決定。Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」がレコード大賞を受賞、こっちのけんとが最優秀新人賞を受賞。感動的な場面をもう一度観ることができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
