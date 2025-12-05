NEWS増田貴久、クリスマスショー内容をライブに採用？取材会で冗談連発「100個ぐらいはパクれる」
【モデルプレス＝2025/12/12】NEWSの増田貴久が12月11日、東京・渋谷ヒカリエの東急シアターオーブで行われた「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド 2025」ゲネプロ取材会に、演出家の金谷かほり氏とともに出席。冗談を連発する場面があった。
【写真】】サンタクロースと笑顔で手を振るNEWSメンバー
12月13日から12月25日の期間、同所で開催するクリスマスショー「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド 2025」のゲネプロを鑑賞した増田は「全部のシーンの演出が素晴らしかった」と絶賛。さらに「歌とダンスはもともとやらせてもらっていますし、アイススケートも今年初めてやらせてもらったので、だいたいのシーンに（自分も）出られたんじゃないかなと思いました」とアピールしつつ、「おこがましくてすみません（笑）」とすぐに詫びた。
また、同ショーの楽しさを受け「僕、今までクリスマスってそんなに楽しんでなかったんだなというのは感じました（笑）」と冗談交じりにコメント。そして「クリスマスにクリスマスのショーを観に行くという機会がなかったので、今後、金谷さん、キャストの皆さん、スタッフさんが続けてくださるなら、毎年ここでクリスマス過ごそうかな」と続けた。
加えて増田は「僕もライブの演出とかさせてもらうんですけど、もともと金谷さんの演出が大好きなので、今日、たぶん100個ぐらいはパクれるとこが（あった）」とした上で、「今度のNEWSのコンサート、クリスマス仕様になっちゃうかもしれない」と予告。金谷氏とが「全然。良かったらどうぞ」と演出の“パクリ”を容認すると、増田は「オフィシャルで許可が取れたので、次のNEWSのコンサートはクリスマス感満載で行きたいと思います」と喜んでいた。
その後、増田は、同ショーの楽しみ方を「恋人と来てもいいでしょうし、家族と来てもいいでしょうし、1人で来ても（良い）。やっぱりこの、劇場で座って観られる状況ということなので、全然1人でも。なんなら1人の方が楽しめたかもしれないですね。僕は」と提案。「今年のクリスマスで、このショー以外に期待するものはあるか」と質問された際には「なんでそういうこと言うんですか。無さそうなんですか。増田に無いだろう、みたいな」と不服そうに聞き返していた。 （modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
