きょうの為替市場は前日のＦＯＭＣ後のドル安が続く中、ユーロドルは買いが強まっている。１．１７ドル台半ばまで買い戻されており、１００日線を上放れる展開が見られている。９月中旬に付けた年初来高値１．１９２０ドルを試しに行く展開になるか注目される。一方、ユーロ円は１８１円台に一旦下落したものの、１８２円台半ばに戻す展開。



一部からは、ユーロはＦＲＢとＥＣＢの金融政策の格差で、さらなる上昇の可能性があるとの見方が出ている。今回の上昇は、前日のＦＲＢの利下げおよび来年の追加利下げ期待を反映している一方、ＥＣＢは政策当局者が成長見通しについて楽観的な見方を示す中、来週の理事会での据え置きが確実視されている。市場はＥＣＢの利下げを織り込まなくなっているが、利上げを織り込むのも時期尚早と見ている状況。



ユーロドルは年末までに１．１８ドル台まで上昇する可能性が指摘されているが、それには来週の米雇用統計の低調な結果、またはＥＣＢの成長見通しの上方修正がきっかけとなる可能性があるという。



EUR/USD 1.1757 EUR/JPY 182.44 EUR/GBP 0.8756



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

