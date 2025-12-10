NY株式11日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均　　　48537.55（+479.80　+1.00%）
ナスダック　　　23404.71（-249.44　-1.05%）
CME日経平均先物　50730（大証終比：+530　+1.06%）

欧州株式11日GMT16:13
英FT100　 9711.94（+56.41　+0.58%）
独DAX　 24301.37（+171.23　+0.71%）
仏CAC40　 8101.50（+78.81　+0.98%）

米国債利回り
2年債　 　3.513（-0.025）
10年債　 　4.118（-0.029）
30年債　 　4.769（-0.018）
期待インフレ率　 　2.270（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.844（-0.007）
英　国　　4.473（-0.033）
カナダ　　3.409（-0.011）
豪　州　　4.721（-0.089）
日　本　　1.923（-0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.17（-1.29　-2.21%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4285.60（+60.90　+1.44%）

ビットコイン（ドル）
89412.50（-2983.60　-3.23%）
（円建・参考値）
1387万1455円（-462876　-3.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ