ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４７９ドル高 ナスダックは逆に大幅安
NY株式11日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均 48537.55（+479.80 +1.00%）
ナスダック 23404.71（-249.44 -1.05%）
CME日経平均先物 50730（大証終比：+530 +1.06%）
欧州株式11日GMT16:13
英FT100 9711.94（+56.41 +0.58%）
独DAX 24301.37（+171.23 +0.71%）
仏CAC40 8101.50（+78.81 +0.98%）
米国債利回り
2年債 3.513（-0.025）
10年債 4.118（-0.029）
30年債 4.769（-0.018）
期待インフレ率 2.270（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.844（-0.007）
英 国 4.473（-0.033）
カナダ 3.409（-0.011）
豪 州 4.721（-0.089）
日 本 1.923（-0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.17（-1.29 -2.21%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4285.60（+60.90 +1.44%）
ビットコイン（ドル）
89412.50（-2983.60 -3.23%）
（円建・参考値）
1387万1455円（-462876 -3.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48537.55（+479.80 +1.00%）
ナスダック 23404.71（-249.44 -1.05%）
CME日経平均先物 50730（大証終比：+530 +1.06%）
欧州株式11日GMT16:13
英FT100 9711.94（+56.41 +0.58%）
独DAX 24301.37（+171.23 +0.71%）
仏CAC40 8101.50（+78.81 +0.98%）
米国債利回り
2年債 3.513（-0.025）
10年債 4.118（-0.029）
30年債 4.769（-0.018）
期待インフレ率 2.270（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.844（-0.007）
英 国 4.473（-0.033）
カナダ 3.409（-0.011）
豪 州 4.721（-0.089）
日 本 1.923（-0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.17（-1.29 -2.21%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4285.60（+60.90 +1.44%）
ビットコイン（ドル）
89412.50（-2983.60 -3.23%）
（円建・参考値）
1387万1455円（-462876 -3.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ