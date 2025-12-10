NY株式11日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　48614.39（+556.64　+1.16%）
ナスダック　　　23443.84（-210.31　-0.89%）
CME日経平均先物　50660（大証終比：+460　+0.92%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9703.16（+47.63　+0.49%）
独DAX　 24294.61（+164.47　+0.68%）
仏CAC40　 8085.76（+63.07　+0.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.509（-0.029）
10年債　 　4.112（-0.035）
30年債　 　4.762（-0.025）
期待インフレ率　 　2.271（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（-0.008）
英　国　　4.484（-0.022）
カナダ　　3.408（-0.012）
豪　州　　4.721（-0.089）
日　本　　1.923（-0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.29（-1.17　-2.00%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4303.70（+79.00　+1.87%）

ビットコイン（ドル）
89855.25（-2540.85　-2.75%）
（円建・参考値）
1393万8346円（-394137　-2.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ