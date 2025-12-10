ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５５６ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 48614.39（+556.64 +1.16%）
ナスダック 23443.84（-210.31 -0.89%）
CME日経平均先物 50660（大証終比：+460 +0.92%）
欧州株式11日終値
英FT100 9703.16（+47.63 +0.49%）
独DAX 24294.61（+164.47 +0.68%）
仏CAC40 8085.76（+63.07 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.509（-0.029）
10年債 4.112（-0.035）
30年債 4.762（-0.025）
期待インフレ率 2.271（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.008）
英 国 4.484（-0.022）
カナダ 3.408（-0.012）
豪 州 4.721（-0.089）
日 本 1.923（-0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.29（-1.17 -2.00%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4303.70（+79.00 +1.87%）
ビットコイン（ドル）
89855.25（-2540.85 -2.75%）
（円建・参考値）
1393万8346円（-394137 -2.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
