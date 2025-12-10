来年の米国債利回りの見通しは、インフレ予測の分かれ目にかかっているとの指摘が出ている。一部は、インフレが３％前後で推移すると見ており、これは長期債の需要を損ない、利回りを押し上げる可能性があるという。将来的な利上げの可能性が高まるためだ。



一方、インフレが２％近くまで低下するとの予想も出ており、これにより利下げがより確実になり、米国債需要への下押し圧力はほとんどない可能性が高い。



アナリストはインフレについて、「かなり大幅でかなり急速な進展がある」と予測。ＦＲＢが利下げを行うことで、ドルは２－５％下落すると予想している。



USD/JPY 155.20 EUR/USD 1.1759 GBP/USD 1.3425



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

