NY株式11日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　48677.88（+620.13　+1.29%）
ナスダック　　　23525.00（-129.15　-0.55%）
CME日経平均先物　50780（大証終比：+580　+1.16%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9703.16（+47.63　+0.49%）
独DAX　 24294.61（+164.47　+0.68%）
仏CAC40　 8085.76（+63.07　+0.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.509（-0.029）
10年債　 　4.122（-0.025）
30年債　 　4.774（-0.013）
期待インフレ率　 　2.267（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（-0.008）
英　国　　4.484（-0.022）
カナダ　　3.411（-0.009）
豪　州　　4.721（-0.089）
日　本　　1.923（-0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.27（-1.19　-2.04%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4307.90（+83.20　+1.97%）

ビットコイン（ドル）
90224.19（-2171.91　-2.35%）
（円建・参考値）
1400万5501円（-337146　-2.35%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ