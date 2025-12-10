ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６２０ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 48677.88（+620.13 +1.29%）
ナスダック 23525.00（-129.15 -0.55%）
CME日経平均先物 50780（大証終比：+580 +1.16%）
欧州株式11日終値
英FT100 9703.16（+47.63 +0.49%）
独DAX 24294.61（+164.47 +0.68%）
仏CAC40 8085.76（+63.07 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.509（-0.029）
10年債 4.122（-0.025）
30年債 4.774（-0.013）
期待インフレ率 2.267（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.008）
英 国 4.484（-0.022）
カナダ 3.411（-0.009）
豪 州 4.721（-0.089）
日 本 1.923（-0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.27（-1.19 -2.04%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4307.90（+83.20 +1.97%）
ビットコイン（ドル）
90224.19（-2171.91 -2.35%）
（円建・参考値）
1400万5501円（-337146 -2.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
