米大手証券のアナリスト、英中銀のターミナルレートの予想を引き上げ＝ＮＹ為替
きょうの為替市場は前日のＦＯＭＣ後のドル安の流れを継続しており、ポンドドルは１．３４ドル台を回復している。本日の上げで１００日線と２００日線を上放れる展開が見られており、明日以降の展開が注目される。一方、ポンド円は上げを一服させており、一時２０７円台に下落する場面も見られた。
米大手証券のアナリストは、英経済指標が改善する可能性や、来年の英中銀がより利下げに慎重姿勢を取る可能性を踏まえ、英中銀のターミナルレート（最終到達点）の予想を従来の２．７５％から３．００％へ引き上げた。
英インフレは２％目標に向けて低下していくと見られ、来週の利下げを皮切りに、今後も追加利下げが可能になるという。英中銀は来週と２月に利下げをすると見ているが、３月はスキップし、その後４月と６月に再び動くと予想している。市場は来週の利下げをほぼ確実視しており、２０２６年には１度の追加利下げしか完全には織り込んでいない。
GBP/USD 1.3412 GBP/JPY 208.42 EUR/GBP 0.8763
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
