『第67回 輝く！日本レコード大賞』総合司会は3年連続で安住紳一郎TBSアナウンサー＆川口春奈に決定

12月30日17時30分から4時間半にわたってTBSで生放送される『第67回 輝く！日本レコード大賞』の総合司会に、安住紳一郎TBSアナウンサーと川口春奈が決定した。

■川口春奈は3年連続3回目、安住アナウンサーは14年連続で総合司会を担当

川口は今年で3年連続3回目の総合司会。川口は俳優として数々のドラマや映画、舞台、CMに出演しており、モデルとしても活動中。また、俳優業のみならずTBSで毎週木曜に放送されている『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』にレギュラー出演中でバラエティでも活躍の場を広げている。

安住アナウンサーは2012年から総合司会を務めており、今年で14年連続となる。バラエティ番組や情報番組の司会はもちろん『音楽の日』といった長時間の音楽番組の司会も長く担当。『日本レコード大賞』では2001年から11年間進行アナウンサーを務め、2012年からは総合司会に。安定した司会ぶりで出演アーティストから大きな信頼を寄せられている。

3年連続で『日本レコード大賞』で同じコンビが司会を務めることは非常に稀（2009年～2011年の堺正章と藤原紀香以来）。安住アナウンサーと川口の息の合ったコンビで、2025年の音楽の総決算を大いに盛り上げる。

そして、番組のナレーションは今年もジョン・カビラに決定した。

■『第66回 輝く！日本レコード大賞』無料配信がスタート

2024年12月30日に放送された『第66回 輝く！日本レコード大賞』の無料配信が決定。12月17日12時から12月30日17時29分までTVer、TBS FREEで配信される。

第66回では、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」がレコード大賞を受賞、こっちのけんとが最優秀新人賞を受賞した。感動的な場面を、ぜひもう一度楽しもう。

■各賞受賞者＆受賞曲

優秀作品賞 ※曲名50音順

「Almond Chocolate」ILLIT

「イイじゃん」M!LK

「かがみ」FRUITS ZIPPER

「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド

「恋風」幾田りら

「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE

「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE

「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン

「二人だけの秘密」純烈

「夢中」BE:FIRST

新人賞 ※50音順

CUTIE STREET

SHOW-WA & MATSURI

HANA

BOYNEXTDOOR

特別アルバム賞

『Prema』藤井 風

特別国際音楽賞

Ado

&TEAM

特別賞 ※50音順

映画『国宝』

細川たかし

松田聖子

矢沢永吉

最優秀歌唱賞

山内惠介

作曲賞・作詩賞・編曲賞

作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）

作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）

編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）

企画賞 ※作品名50音順

「Oh my pumpkin!」AKB48

「THE SHOW MAN」Rockon Social Club

「Same numbers」乃木坂46

「SONGS」＆「HEARTS」歌心りえ

「TUBE×」TUBE

「三木たかし ソングブック」三木たかし

日本作曲家協会選奨

天童よしみ

日本作曲家協会名曲顕彰

「舟唄」

歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠

■特別功労賞 ※50音順

アイ・ジョージ

いしだあゆみ

上條恒彦

川村栄二

草野浩二

西尾芳彦

橋幸夫

三浦洸一

■番組情報

TBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』

12/30（火）17:30～22:00

