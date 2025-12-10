『第67回 輝く！日本レコード大賞』総合司会は3年連続で安住紳一郎TBSアナウンサー＆川口春奈に決定
12月30日17時30分から4時間半にわたってTBSで生放送される『第67回 輝く！日本レコード大賞』の総合司会に、安住紳一郎TBSアナウンサーと川口春奈が決定した。
■川口春奈は3年連続3回目、安住アナウンサーは14年連続で総合司会を担当
川口は今年で3年連続3回目の総合司会。川口は俳優として数々のドラマや映画、舞台、CMに出演しており、モデルとしても活動中。また、俳優業のみならずTBSで毎週木曜に放送されている『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』にレギュラー出演中でバラエティでも活躍の場を広げている。
安住アナウンサーは2012年から総合司会を務めており、今年で14年連続となる。バラエティ番組や情報番組の司会はもちろん『音楽の日』といった長時間の音楽番組の司会も長く担当。『日本レコード大賞』では2001年から11年間進行アナウンサーを務め、2012年からは総合司会に。安定した司会ぶりで出演アーティストから大きな信頼を寄せられている。
3年連続で『日本レコード大賞』で同じコンビが司会を務めることは非常に稀（2009年～2011年の堺正章と藤原紀香以来）。安住アナウンサーと川口の息の合ったコンビで、2025年の音楽の総決算を大いに盛り上げる。
そして、番組のナレーションは今年もジョン・カビラに決定した。
■『第66回 輝く！日本レコード大賞』無料配信がスタート
2024年12月30日に放送された『第66回 輝く！日本レコード大賞』の無料配信が決定。12月17日12時から12月30日17時29分までTVer、TBS FREEで配信される。
第66回では、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」がレコード大賞を受賞、こっちのけんとが最優秀新人賞を受賞した。感動的な場面を、ぜひもう一度楽しもう。
■各賞受賞者＆受賞曲
優秀作品賞 ※曲名50音順
「Almond Chocolate」ILLIT
「イイじゃん」M!LK
「かがみ」FRUITS ZIPPER
「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド
「恋風」幾田りら
「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE
「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
「二人だけの秘密」純烈
「夢中」BE:FIRST
新人賞 ※50音順
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
特別アルバム賞
『Prema』藤井 風
特別国際音楽賞
Ado
&TEAM
特別賞 ※50音順
映画『国宝』
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
最優秀歌唱賞
山内惠介
作曲賞・作詩賞・編曲賞
作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
企画賞 ※作品名50音順
「Oh my pumpkin!」AKB48
「THE SHOW MAN」Rockon Social Club
「Same numbers」乃木坂46
「SONGS」＆「HEARTS」歌心りえ
「TUBE×」TUBE
「三木たかし ソングブック」三木たかし
日本作曲家協会選奨
天童よしみ
日本作曲家協会名曲顕彰
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
■特別功労賞 ※50音順
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
■番組情報
TBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（火）17:30～22:00
