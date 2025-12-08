Mrs. GREEN APPLEがローソン新TV CMで“Lポーズ”を披露！「（今年の冬は）ドームで鍋パーティーをしたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが出演するローソンの新TV CM「Mrs. GREEN APPLEの冬の大作戦」篇が12月16日から全国で放送開始となる。

■冬の装いのミセスが登場

CM本編では、コートやマフラー、手袋などを身につけた冬の装いの3人が登場。真っ白な雪景色のなか、プレゼントを抱える様子など見どころ満載となっている。

■Mrs. GREEN APPLEがLポーズで届ける新TV CM

CMでは、一面の雪景色を舞台に、冬の装いのMrs. GREEN APPLEが登場。CM冒頭では、フレームのなかから「ローソンでハピろー！」という掛け声とともに3人が登場し、角度やタイミングまでぴったり揃った「Lポーズ」を披露。

さらに、「Mrs. GREEN APPLEの冬の大作戦」と題して、プレゼントボックスのなかからオリジナルグッズが登場し、特別な冬に向けてキャンペーンを伝える、見どころ盛りだくさんなCMになっている。

■ミセスのクリスマスの過ごし方とは

インタビューでは、メンバー3人で過ごしたクリスマスの思い出や、冬らしさ満載のCM衣装についてなどの撮影秘話で盛り上がった。

また、「今年の冬に計画していること、もしくはやりたいこと」について聞くと、「ドームで鍋パーティーをしたい」と回答するなど、メンバーの冬ならではの過ごし方についても注目だ。

■TV CMストーリー

「ローソンでハピろー！」という掛け声から始まり、コートやマフラー、手袋など冬らしい装いの3人が登場。

「Mrs. GREEN APPLE 冬の大作戦はこちら」と話しながら、手に持ったプレゼントボックスの中をのぞく。

リボンがほどけてなかから、オリジナルグッズが登場し、最後は「僕たちと」「ハーピろ！」と3人がささやく。一面の雪景色を舞台に冬らしさ溢れるストーリーになっている。

■撮影メイキング

メンバー3人でプレゼントボックスを抱え、積み上げに挑戦するなど、和気あいあいとした様子も。バランスをとるのに苦戦して崩れてしまうハプニングもありながら、何度もチャレンジして大盛り上がり。

ツリーや雪だるまの装飾が印象的な賑やかなスタジオで、終始温かな雰囲気で撮影が進んだ。

■「Mrs. GREEN APPLEインタビュー

Q：CM撮影を終えての感想を教えてください。

大森元貴（以下、大森）：夏のCM以来の撮影でした。前回は夏らしさ全開でしたが、今回は一気に冬仕様に。冬らしさ全開で頑張りました。

藤澤涼架（以下、藤澤）：みんなの手袋が可愛いですよね。冬ならではのおしゃれで、楽しんでいるなって思います。今回は本当にわくわく、わいわいと撮影できました。夏の爽やかな雰囲気とはまた違い、冬ならではのわくわく感が感じられるCMになったのではないかと思います。

若井滉斗（以下、若井）：とてもあたたかくて優しい雰囲気のCMに仕上がっていると思います。前回は初めてのポーズが多くて苦戦しましたが、その経験もあって今回はスムーズに進められました。

Q：今回のCMは”冬の大作戦”ということで、今年の冬に計画していること、もしくはやりたいことはありますか？

大森：はクリスマスが大好きなので、クリスマスマーケットに行きたいですね。クリスマスの雰囲気を全身で浴びたいです。雑貨もすべて可愛いじゃないですか。小さな置物でも何でも、お気に入りのものを見つけられたらいいなと思っています。

藤澤：僕は雪合戦がしたいです。子どものころ、雪合戦って本当に楽しかったんですよね。冬といえばやっぱり雪合戦。長野出身なので、余計にやりたくなります。今はオンライン雪合戦なんていうのもあるんですかね（笑）。機会があれば、メンバーみんなで仲良く雪合戦をしたいです。

大森：もうみんなアラサーなので、静かに外を楽しみたいです（笑）。

若井：冬は僕たちにとってツアーの季節。特に今回はドームツアーがあるので、全力で思い切り楽しみたいです。

大森：……鍋パーティー？

若井：違いますよ（笑）。でも鍋パーティーもしたいですね。じゃあ、ドームで鍋パーティーしましょうか。僕はキムチ鍋が好きです。しらたきとか入れて、あたたまるのがいいですね。

Q：今年のCMはクリスマスシーズンにピッタリな内容となっておりますが、クリスマスにまつわる思い出エピソードがあれば教えてください。

大森：私たち、毎年クリスマスパーティーをしますよね。3人でプレゼント交換もしていて、もうかなり長く続いているので、今年もあるのではと期待しています。

藤澤：そうですね。毎年メンバーでクリスマスパーティーをしてわいわい過ごしていて、本当に12年くらい欠かさず続けています。

若井：まあ、クリスマスパーティーは毎年しています。プレゼント交換もしますし、そのほかにも、みんなでケーキを食べたり、一緒に映画を観たりして過ごしています。

大森：プレゼント交換は一人一つでランダムで予算も決めて曲を流して好きなタイミングで止めるような、一番オーソドックスなプレゼント交換をやってます。

Q：CMをご覧の皆様にメッセージをお願いします。

大森：今回、皆さまに冬のわくわくをお届けできるようなCMになったと思います。

藤澤：クリスマスシーズンにぴったりのCMです。寒い季節に、少しでも心が温まるきっかけになれば嬉しいです。

若井：ぜひ、僕たちと一緒に“冬の大作戦”を楽しんでください。

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL ALBUM『10 -Instrumentals-』

