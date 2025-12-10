本屋大賞受賞作シリーズ最新刊『成瀬は都を駆け抜ける』BOOK1位【オリコンランキング】
小説家・宮島未奈氏の『成瀬は天下を取りにいく』シリーズ最新刊で完結作『成瀬は都を駆け抜ける』が、12月11日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で週間6.6万部を売り上げ、1位を獲得。同ランキングのジャンル別「文芸書」においても1位となった。
【画像】山下美月主演の舞台『成瀬は天下を取りにいく』チラシ
シリーズ第1作『成瀬は天下を取りにいく』（2023年3月発行）は、24年4月に全国の書店員が“今いちばん売りたい本”を決める『2024年本屋大賞』を受賞。それまでは22位が最高位（2024年2月19日付）だったが、受賞後に同ランキングで初の1位（2024年4月22日付）を獲得。最新12月15日付で累積売上は74.7万部となった。第2作『成瀬は信じた道をいく』（2024年1月発行）も、同ランキングで最高6位（2024年5月20日〜5月27日付）を記録。累積売上は33.4万部となった。
第3弾となる本作の舞台は京都。滋賀県立膳所高校を卒業し、晴れて京大生となった主人公の成瀬と、新たに出会う個性豊かな仲間たち、そして同シリーズおなじみの登場人物らが、千年の都で躍動する物語が描かれている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年12月15日付：集計期間：2025年12月1日〜7日＞
