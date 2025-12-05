Mrs. GREEN APPLE、“12年くらい欠かさず”クリスマスパーティー開催「3人でプレゼント交換もしていて…」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、16日から放送されるローソン新テレビCM「Mrs. GREEN APPLEの冬の大作戦」篇に出演する。
【写真】わちゃわちゃがかわいい…「Mrs. GREEN APPLEの冬の大作戦」メイキングカット
CM本編では、一面の雪景色を舞台に、コートやマフラー、手袋などを身につけた冬の装いの3人が「ローソンでハピろー！」という掛け声とともに登場。角度やタイミングまでぴったり揃った「Lポーズ」を披露するほか、「Mrs. GREEN APPLEの冬の大作戦」と題して、プレゼントボックスの中からオリジナルグッズが登場。最後は「僕たちと」「ハーピろ！」と３人がささやく内容となっている。
撮影では、メンバー3人でプレゼントボックスを抱え、積み上げに挑戦するなど、和気あいあいとした様子も。バランスをとるのに苦戦して崩れてしまうハプニングもありながら、何度もチャレンジして大盛り上がり。ツリーや雪だるまの装飾が印象的なにぎやかなスタジオで、終始温かな雰囲気で撮影が進んだ。
■Mrs. GREEN APPLEインタビュー
――CM撮影を終えての感想を教えてください。
【大森】夏のCM以来の撮影でした。前回は夏らしさ全開でしたが、今回は一気に冬仕様に。冬らしさ全開で頑張りました。
【藤澤】みんなの手袋がかわいいですよね。冬ならではのおしゃれで、楽しんでいるなって思います。今回は本当にわくわく、わいわいと撮影できました。夏の爽やかな雰囲気とはまた違い、冬ならではのわくわく感が感じられるCMになったのではないかと思います。
【若井】とてもあたたかくて優しい雰囲気のCMに仕上がっていると思います。前回は初めてのポーズが多くて苦戦しましたが、その経験もあって今回はスムーズに進められました。
――今回のCMは”冬の大作戦”ということで、今年の冬に計画していること、もしくはやりたいことはありますか？
【大森】僕はクリスマスが大好きなので、クリスマスマーケットに行きたいですね。クリスマスの雰囲気を全身で浴びたいです。雑貨もすべてかわいいじゃないですか。小さな置物でも何でも、お気に入りのものを見つけられたらいいなと思っています。
【藤澤】僕は雪合戦がしたいです。子どものころ、雪合戦って本当に楽しかったんですよね。冬といえばやっぱり雪合戦。長野出身なので、余計にやりたくなります。今はオンライン雪合戦なんていうのもあるんですかね（笑）。機会があれば、メンバーみんなで仲良く雪合戦をしたいです。
【大森】もうみんなアラサーなので、静かに外を楽しみたいです（笑）。
【若井】冬は僕たちにとってツアーの季節。特に今回はドームツアーがあるので、全力で思い切り楽しみたいです。
【大森】……鍋パーティー？
【若井】違いますよ（笑）。でも鍋パーティーもしたいですね。じゃあ、ドームで鍋パーティーしましょうか。僕はキムチ鍋が好きです。しらたきとか入れて、あたたまるのがいいですね。
――今年のCMはクリスマスシーズンにピッタリな内容となっておりますが、クリスマスにまつわる思い出エピソードがあれば教えてください。
【大森】私たち、毎年クリスマスパーティーをしますよね。3人でプレゼント交換もしていて、もうかなり長く続いているので、今年もあるのではと期待しています。
【藤澤】そうですね。毎年メンバーでクリスマスパーティーをしてわいわい過ごしていて、本当に12年くらい欠かさず続けています。
【若井】まあ、クリスマスパーティーは毎年しています。プレゼント交換もしますし、そのほかにも、みんなでケーキを食べたり、一緒に映画を観たりして過ごしています。
【大森】プレゼント交換は一人一つでランダムで、予算も決めて、曲を流して好きなタイミングで止めるような、一番オーソドックスなプレゼント交換をやってます。
――CMをご覧の皆様にメッセージをお願いします。
【大森】今回、皆さまに冬のわくわくをお届けできるようなCMになったと思います。
【藤澤】クリスマスシーズンにぴったりのCMです。寒い季節に、少しでも心が温まるきっかけになれば嬉しいです。
【若井】ぜひ、僕たちと一緒に“冬の大作戦”を楽しんでください。
