¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Àî¸ý¤Ï°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤3²óÌÜ¡¢°Â½»¤Ï2012Ç¯¤«¤é14Ç¯Ï¢Â³¡£¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¤ÇÆ±¤¸¥³¥ó¥Ó¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬µ©¤Ç¡¢09Ç¯¡Á11Ç¯¤ÎºæÀµ¾Ï¤ÈÆ£¸¶µª¹á°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ê²ñ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¿Ê¹Ô¤ÇÇ¯Ëö¤Î²»³Ú¤ÎÁí·è»»¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ªÃçÎÉ¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤ëÀî¸ý½ÕÆà¡õ°Â½»¿Â°ìÏº
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¤Ç°Â½»¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¯¤Æ¡¢Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤â°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£°Â½»¤â¡ÖÀî¸ý¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¾ì¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤°¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥¿¡¼À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¥Ò¥·¥Ò¥·¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£¤ò¤È¤¤á¤¯½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤Ù¤¿Ë«¤á¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Àî¸ý¤ÎËÜÈÖÅöÆü¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¡È°áÁõ¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀî¸ý¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥É¥ì¥¹¡£¤Þ¤ÀÁ´Á³·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë°Â½»¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤È¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÇ¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢º£Ç¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¸½¾ì¤òÍÂ¤«¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤¼¤Ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ï12·î30Æü¸á¸å5»þÈ¾¡Á10»þ¤Þ¤Ç4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤è¤êTBS·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¿ºîÉÊ
¡ÚÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
¡ÖAlmond Chocolate¡×ILLIT
¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×M!LK
¡Ö¤«¤¬¤ß¡×FRUITS ZIPPER
¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
¡ÖÎøÉ÷¡×´öÅÄ¤ê¤é
¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×Mrs. GREEN APPLE
¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×CANDY TUNE
¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×½ãÎõ
¡ÖÌ´Ãæ¡×BE:FIRST
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚÆÃÊÌ¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Û
¡ÖPrema¡×Æ£°æ É÷
¡ÚÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Û
Ado
&TEAM
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÙÀî¤¿¤«¤·
¾¾ÅÄÀ»»Ò
ÌðÂô±ÊµÈ
¡ÚºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Û
»³ÆâØª²ð
¡Úºî¶Ê¾Þ¡¦ºî»í¾Þ¡¦ÊÔ¶Ê¾Þ¡Û
ºî¶Ê¾Þ¡¡¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×Da-iCE¡Ë
ºî»í¾Þ¡¡»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE¡Ë
ÊÔ¶Ê¾Þ¡¡º´Æ£ÏÂË¡Ê¡ÖÛ°¡×»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡¡ÖÌë¹áÍö¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡Ú´ë²è¾Þ¡Û¡Ê¢¨ºîÉÊÌ¾50²»½ç¡Ë
ºîÉÊ¡§¡ÖOh my pumpkin!¡×¡¡ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AKB48
ºîÉÊ¡§¡ÖTHE SHOW MAN¡×¡¡ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Rockon Social Club
ºîÉÊ¡§¡ÖSame numbers¡×¡¡ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÇµÌÚºä46
ºîÉÊ¡§¡ÖSONGS¡×¡õ¡ÖHEARTS¡×¡¡ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§²Î¿´¤ê¤¨
ºîÉÊ¡§¡ÖTUBE¡ß¡×¡¡ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§TUBE
ºîÉÊ¡§¡Ö»°ÌÚ¤¿¤«¤· ¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¡ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡Û
Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡Û
¡Ö½®±´¡×
²Î¼ê¡§È¬Âå°¡µª¡¡ºî¶Ê¡§ÉÍ·½²ð¡¡ºî»í¡§°¤µ×Íª
¡ÚÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
¾åÛê¹±É§
ÀîÂ¼±ÉÆó
ÁðÌî¹ÀÆó
À¾ÈøË§É§
¶¶¹¬É×
»°±ºÞ«°ì
