ふぉ〜ゆ〜、来年はグループ結成15年＆40歳のメモリアルイヤー「面白い年にしたい」 松崎祐介は勝手に5で割って大混乱
4人組ユニット・ふぉ〜ゆ〜（福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介）が11日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で『ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW』の取材会を開催した。
2018年から始まったふぉ〜ゆ〜のライブエンターテイメントショー『ENTA!』。歌、ダンス、コメディー、トークといったあらゆるバラエティーの仕掛けが詰まったどこまでがアドリブなのかわからないステージは、「笑いすぎて息継ぎができない忘年会」とネットで話題になり毎回チケットは、発売と同時に即完売となる公演に。昨年、通算公演数100回を達成し、偉大な先輩が達成した大記録に追いつけるよう行けるところまで行きたいと語っていた。8回目となる今年も、毎年恒例の新曲披露に加え、何が起こるかわからないライブエンターテインメント満載で熱いステージとなる。
【フォトコール写真】個性豊かなパフォーマンスを披露するふぉ〜ゆ〜
今回は“3939（サンキューサンキュー）です”の意味合いが込められているそうで福田は「ふぉ〜ゆ〜4人とも39歳になりまして。『サンキュー』と感謝の気持ちをたっぷり込めた『ENTA!8』となっております。『ありがとう』の気持ちを乗せすぎて、『ありがとう』でお腹いっぱいになるようなステージになっているんですけど、『ありがとう』はいくらあってもいいですから。ふぉ〜ゆ〜の『サンキュー』でお腹いっぱいになって気持ちよく帰っていただこうと思っています」とメッセージ。
意気込みを問われると辰巳は「『ENTA!』も8年目で『8』になりました。8年も連続で年末に会場に来てくださるお友達（ファンネーム）と8回も忘年会ができてうれしく思います。どんなに仲のいい親友でも8年連続で一緒に忘年会ができることはないな、と思う。こうして8年連続でお友達と忘年会をできる幸せをかみ締めながら、『8』という数字を横にして『∞』にしたい最後まで続けていけるステージにしたいと思います。これはふぉ〜ゆ〜とお友達の忘年会なので、意気込みはないです。みんなで、ただ楽しむだけです」と笑顔を見せた。
同じく意気込みについて越岡も「雄大が言ったように意気込まないのが『ENTA!』の意気込み。『ENTA!』が始まると『今年も終わってしまうんだな』という気持ちと同時に『応援してくださるお友達の方と忘年会できるぞ』という楽しい気持ちにもなれる。来年ふぉ〜ゆ〜15周年が控えている。2025年に出し切って、2026年をいい年にできるように楽しんで行きたいと思います。松崎は「意気込みとは違った角度で攻めます」と切り出し、頭の中で数字の『3』をイメージするように要求。さらに『3』の上に『9』という数字を重ねるように指示すると、松崎は「なんと不思議『8』という数字になりませんか？これが手力です」とドヤ顔。辰巳は「手を使ってないから、たぶん口力」とツッコんで、福田は「ならない。小文字の『g』みたいになっちゃっているんですけど」と納得いかない様子だった。
来年はふぉ〜ゆ〜結成15周年＆全員が40歳になる節目の年を迎える。福田は「自分たちでも驚けるような、感動できるようなびっくりする大きなイベントをしたい」と力説。現在、さまざまな提案をチームに相談や提案をしているそう。辰巳は「今までふぉ〜ゆ〜を知らなかった人にも届くような、ふぉ〜ゆ〜にしかできない面白い年にしたいなと強い思いでいます」とイメージする。越岡は「来年15周年。メンバー同士で話し合って、お友達の皆さんに楽しんでいただけるものを考えている。それをどう実現できるか。皆さんも予想していないところに行きたい」と思い描く。松崎は「ふぉ〜ゆ〜として15周年。そして40歳になる年。人生の節目。区切りもいいですし、『5』で割れますから。40割る8は5…。あれ？」と混乱しながら話し、辰巳は「本当に40歳になれる？脳内のリトル松崎としゃべるのはやめて！」とツッコミ。松崎は「カッコつけずふぉ〜ゆ〜らしさをそのままお届けできたら」と改めて話し、辰巳は「通訳の辰巳雄大です。今、松崎さんがおっしゃったのは『来年15周年は間違いなくふぉ〜ゆ〜のターニングポイントになる年』だそうです」と勝手に代弁していた。
『ENTA!』は、きょう12日から14日まで同所で。その後、横浜、大阪、名古屋で上演する。
