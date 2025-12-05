増田貴久、斬新なクリスマス衣装に感心「僕ならツリーになっちゃう」
3人組グループ・NEWSの増田貴久が11日、東京・東急シアターオーブで行われた『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』（13日〜25日上演）ゲネプロ後囲み取材に登壇し、斬新なクリスマス衣装への感想を明かした。
【写真】イケメン⋯シックなブラックスーツで登場した増田貴久
本作は、歌とダンス、スケートショー、そしてサンタクロースの登場など、息つく間もないパフォーマンスにワクワクと感動が止まらない、まさに“劇場で楽しむクリスマスショー”。応援アンバサダーの増田は、NEWSのほか、同事務所のタレントの衣装も担当している。そんな増田ならではの視点として、ショーの衣装にも注目。「丸い白い玉の、雪の妖精じゃないですか。そういうのもパクっていきたい。でもNEWSは3人なので玉はだいぶ少なめに（なる）」と話し、笑いを誘った。
また「サンタさんだったり、クリスマスのカラーリングで、こんなにいろんなパターンがあるんだなって」と豊富なアイデアに感心。「サンタさんの色味は白とか、赤とかの印象があると思うんですけど、青のサンタさんがいたり。いろんなサンタクロースとか、クリスマスを意識した雪だったり、景色だったりの衣装がある中で、途中で金の衣装が出てきた時に、僕スタンディングオベーションしてましたね」と明かすと、話を聞いていた演出の金谷かほり氏も「そうなんですか？」とうれしそうに反応。
増田は「衣装もパクっていこうかなと思うぐらい。裏側で衣装が並んでるラックを見させてもらったんですけど、衣装すごいですね。クリスマスカラーで衣装作ってくださいっていうワンテーマの中で、ここまでの振り幅、バラエティーがすごすぎましたね。僕だったら速攻でツリー着ちゃうと思うんで。僕がツリーになっちゃうみたいな」と自虐するも、金谷氏から「それもいいんじゃないですか？」と返され、「いいですか？」と驚きの表情を見せていた。
