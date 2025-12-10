増田貴久、クリスマスショー観劇で気づき？「今までクリスマス楽しんでなかったんだな」
3人組グループ・NEWSの増田貴久が11日、東京・東急シアターオーブで行われた『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』（13日〜25日上演）ゲネプロ後囲み取材に登壇し、クリスマスの過ごし方について語った。
【集合ショット】サンタクロースも！笑顔で手を降る増田貴久ら
本作は、歌とダンス、スケートショー、そしてサンタクロースの登場など、息つく間もないパフォーマンスにワクワクと感動が止まらない、まさに“劇場で楽しむクリスマスショー”。応援アンバサダーの増田は「やっぱり見やすいですし、音もすごく綺麗でこの渋谷のど真ん中に、こんな大きい劇場があるんだっていうのが、もともとびっくりしてたんですけど、1つの劇場で同じ向きで見ているのに、ニューヨークのいろんな景色がこの場で体験できるんだっていうのがすごくびっくりしました」と、ゲネプロ観劇を大いに楽しんだことを伝えた。
また「いままでクリスマスってそんなに楽しんでなかったんだなって感じましたね」と振り返り、「クリスマスパーティーはありましたけど、ショーを観に行く機会がなかったので、続けてくれるなら毎年ここで過ごそうかなって」とにっこり。
さらに「今まで過ごしたクリスマスで、一番華やかなクリスマスだったなと思います」とショーを振り返った増田。記者から「今年のクリスマスにこれ以外に期待するものはありますか？」と問われると、「なんでそういうこと言うんですか？増田にないだろうなって」とぼやき、笑いを誘う一幕もあった。
