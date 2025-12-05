神奈川県横須賀市内にあるDeNA若手選手寮「青星寮」が、今オフに仮眠室新設、トレーニングルーム増大などの大改修で「ハマスタ化」を推進することが11日、分かった。開幕前の完成を目指す。

青星寮は2軍本拠地の「横須賀スタジアム」に隣接。イースタン・リーグ開催時も、選手の「控え室」として使用される。それだけに同寮は試合前の選手の集中力強化や、体力回復の「いやしの空間」としての機能も果たす。そこにさらに仮眠室を10室前後新設し、選手に一層の「リカバリー意識」を植えつける。

1軍では本拠地横浜スタジアムでの試合前に、同球場の空き部屋などを選手が仮眠室として利用し、体力回復をはかる姿も見受けられる。現役時代の前三浦大輔監督も試合前の仮眠を重視。試合での好パフォーマンスにつなげていた。

球団も今季から本格的に睡眠を重視し、ナインにその重要性を意識させてきた。そのため仮眠室新設は、1、2軍が一心同体となり「強いDeNA」を目指すための必要な作業と言える。

ほかにもミーティングルームも増設し、施設の充実がはかられる。昨オフには青星寮のある「ドック」の練習グラウンドに、同年日本一となった本拠地の人工芝を移送して敷設。2軍選手に「日本一ターフ」で横浜スタジアムを意識させた。今オフも進化を止めない「ドック」＆「青星寮」。全ては来季28年ぶりリーグVを手にするための「全振り」の取り組みと言える。