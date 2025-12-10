女優川口春奈（30）が、TBS系「第67回輝く！日本レコード大賞」（30日午後5時30分）で3年連続の総合司会を務めることが決まり、このほど取材に応じた。

安住紳一郎アナウンサー（52）とのタッグも3年連続で、同じコンビが3年続けて司会を務めるのは09〜11年の堺正章（79）藤原紀香（54）以来となる。

「人見知り」という川口も安住アナとは「相性バッチリです」と笑う。過去2年の生放送もトラブルなく乗り切った。「安心感があって心強いし、頼もしいですし、何の心配もない。毎年、自分が一番楽しんでるんじゃないかというくらい」。安住アナは「3年連続は大変珍しいということで。川口さんが日本作曲家協会の偉い先生に何か贈り物をしたという裏話でもあるのかなと思ったら、そうでもない」とちゃめっ気たっぷりに話した。

12年から司会の安住アナは今年で14年連続となる。16年連続で務めた前任の堺は企画賞として、男闘呼組メンバーを中心としたバンド、Rockon Social Clubとともに番組に出演することが発表された。「堺さんは『ミスター・レコード大賞』ですので。楽しみにしています」と話した。

「ダーリン」で優秀作品賞に名を連ねるMrs. GREEN APPLEは、大賞なら3連覇となる。川口は「ミセスさんが大注目だと思いますし、個人的にも楽しみ」。安住アナは「ミセスの舞台裏を描いた映画をまだ見てないので、大至急見たいと思います」と備える。

また川口は「新人賞も違う空気感があって。HANAは私も大好き。今年デビューですけど、ものすごい勢いで活躍されている」と、ガールズオーディションから誕生したちゃんみなプロデュースの7人組、HANAにも期待をかけた。「年末を締めくくる、音楽界を代表するアーティストさんたちのステージを目に焼き付けたい」と話した。