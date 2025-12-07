アレルギーや自己免疫疾患で見られる慢性炎症の原因となるたんぱく質を見つけたと、千葉大などの研究チームが発表した。

ぜんそくや花粉症、関節リウマチなど幅広い病気の治療につながる可能性がある。論文が１２日、米科学誌サイエンスに掲載される。

アレルギーや自己免疫疾患は、病原体などの異物から体を守る免疫が過度に働くなどして起きる。これらの病気では、免疫細胞の一種が臓器や関節などにとどまり続け、塊となった組織を作ることで慢性的な炎症を引き起こすことが知られていた。

千葉大の平原潔教授（免疫学）らのチームは、慢性炎症の患部にとどまっている免疫細胞を詳細に解析。遺伝子の発現を調節する「ＨＬＦ」というたんぱく質の働きが強いという特徴があることを発見した。

ＨＬＦが働かないようにしたマウスでは、患部にとどまり続ける免疫細胞が減って炎症を抑制できたほか、肺などの臓器が硬くなって機能が低下する「線維化」も抑えられることがわかった。ＨＬＦは別の遺伝子を介して、免疫細胞の定着などを制御しているという。

平原教授は「人間でも、慢性炎症を起こした様々な病変組織を調べるとＨＬＦが多く存在していることが確認できた。さらに研究を進め、治療薬の開発につなげたい」と話した。

大阪大の竹田潔教授（免疫学）の話「ＨＬＦが免疫の制御に関わることを示した研究はこれまでになく、画期的な成果だ。慢性炎症を起こす様々な疾患での今後の研究の広がりが期待できる」