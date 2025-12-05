NEWS増田貴久、感動のあまり″パクリ宣言″「次のコンサートはクリスマス感満さいで」
3人組グループ・NEWSの増田貴久が11日、東京・東急シアターオーブで行われた『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』（13日〜25日上演）ゲネプロ後囲み取材に登壇し、ショーを絶賛。堂々“パクリ宣言”で笑いを誘った。
【集合ショット】サンタクロースも！笑顔で手を降る増田貴久ら
本作は、歌とダンス、スケートショー、そしてサンタクロースの登場など、息つく間もないパフォーマンスにワクワクと感動が止まらない、まさに“劇場で楽しむクリスマスショー”。応援アンバサダーを務める増田は、ゲネプロの感想について「あっという間に終わりました！」と声を弾ませ、「体感15分に感じるくらい、こんなに速く感じるショーは初めて観させていただいたので、全部のシーンが…やっぱり演出がすばらしかったですね！」とともに囲み取材に参加した演出の金谷かほり氏に尊敬のまなさしを向けた。対する金谷氏は増田からの視線に「やめてください！見ないでください！」と恥ずかしそうに目を逸らし、増田が「見るのNG出ちゃいました」とつぶやく一幕も。
また「今年はアイススケートのショーを出させてもらったので。歌とダンスはもともとやらせてもらってますし、アイススケートも今年やらせてもらったので。だいたいの大体のシーン出られたと思うんですけどね」と自信たっぷりに語ったあと、「すみません、おこがましかったです」とすぐさま謝罪し笑いを誘った。
NEWSのコンサートでは演出も務める増田は「全曲驚きがある演出というか、傘が出てきたり、いすが出てきたり、風が出てきたり、映像が出てきたり。僕も、ライブの演出とかさせてもらうんですけど、もともと金谷さんの演出が大好きなので」とし、「きょう100個くらいパクれるところがあったんじゃないかと」とニヤリ。
金谷氏が「やめてくださいよ。私は増田さんが見ていることに緊張しました」と謙そんすると、「今度のNEWSのコンサートはクリスマス仕様になっちゃうかもしれないですけど、すみません」とさっそく“パクリ宣言”で笑いを誘った増田。これに金谷氏からまさかの「よかったらどうぞ」という返答があり、「オフィシャルで許可取れたので、次のNEWSのコンサートはクリスマス感満載でいきたいと思います」と笑顔で伝えた。
