ふぉ〜ゆ〜が１１日、東京・青海のＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで、座長を務めるショー「ＥＮＴＡ！８ ４Ｕ．Ｚｅｐｐ ｉｎ ｄｅ ＳＨＯＷ」（１２〜１４日、同所）の取材会を行った。

「ＥＮＴＡ！」シリーズは歌やコント、トーク、ダンスなど、ふぉ〜ゆ〜らしさを詰め込む年末恒例の公演。東京公演後は、２４日まで横浜、大阪、名古屋を巡演する。

８年連続の開催に、辰巳雄大（３９）が「“おともだち”（＝ファンの呼称）のみんなと、８回も年末の忘年会ができてうれしい。この幸せをかみしめたい」と笑顔を見せれば、松崎祐介（３９）も「８回目なので末広がりでお届けします！」と景気よくアピールした。

今年メンバー全員が３９歳を迎え、３０代最後の公演となる。福田悠太（３９）は「ふぉ〜ゆ〜からの３９（サンキュー）でおなかいっぱいになって気持ちよく帰ってもらいたい」とファンに感謝を伝えるつもりだ。

来年は４０歳と、結成１５周年の“Ｗ節目”を迎える。底抜けの明るさで愛され、熟練のパフォーマンス力でミュージカル「ＳＨＯＣＫ」シリーズなどを下支えしてきた４人。２１年にはＣＤデビューならぬ、前代未聞の“ＣＤケースデビュー”を飾り、メンバー同士でコンビを組み「Ｍ―１グランプリ」に複数回出場するなど、驚きや笑いを届けてきた。

１５周年に向けて、辰巳は「自分たちも驚いて、感動できるような、ふぉ〜ゆ〜にしかできない年にしたい」。越岡裕貴（３９）は「皆さんが予想していないところにいきたい」と更なる新境地に意欲を見せた。（奥津 友希乃）

〇…この日は、メンバーの紹介ラップを盛り込んだ新曲「４ＥＶＥＲ ４Ｕ．！！！！」を初パフォーマンスした。辰巳は「公演の見どころは新曲２曲。（『４ＥＶＥＲ』だけでなく）ダンスナンバーもあり、３９歳の大人の男としてドキっとさせます」と予告。メンバーたちが、「７０歳まで『ＥＮＴＡ！』を上演したい」と掲げると、アクロバットが得意な越岡は「ロンダート、バク転、７０歳でもいけます！」と宣言した。