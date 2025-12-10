アイドルグループNEWSの増田貴久さんが応援アンバサダーを務める、「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025」(東急シアターオーブ：12/13(土)〜25(木) )ゲネプロに駆け付けました。



【写真を見る】【 NEWS・増田貴久 】 “100個ぐらいパクれるかも” クリスマスショーの演出を絶賛 “毎年ここで過ごそうかな”





誰もが知るクリスマスソングをダンスやスケート、華やかな衣装や舞台美術などと共に「劇場で楽しむクリスマス」ショーです。







観劇を終えた増田さんは“あっという間の体感15分ぐらい！こんなに早く感じるショーは初めて見させてもらった”と驚いた表情で語り、“全シーン、やっぱり演出が素晴らしい”と、国内外数々のテーマパークでのショーの演出を手掛ける金谷かほりさんを見つめながら賞賛。金谷さんは、“私を見つめないでください。恥ずかしい〜”と照れてしまっていました。

観る者の心と体を弾ませる演出に増田さんは、“歌とダンスは元々やっているし、今年はアイススケートのショーにも出させてもらったので、大体のシーンは出られるんじゃないかな？”と、金谷さんをチラ見しながら出演をアピールするも、すぐに“おこがましかった。すみません”と陳謝し、笑いを誘いました。

一方で“”僕もライブの演出をさせてもらうけど、もともと金谷さんの演出が大好きで、きょうは100個くらいパクれるところがあったかな？今後NEWSのコンサートがクリスマス仕様だったらすみません”といたずらっぽい笑顔で語ると、金谷さんから“どうぞ！”と言われ驚きつつもうれしそうに笑いました。

会見中もステージ装置やセットに興味津々で見回る増田さんは改めて、“渋谷の真ん中にこれほど大きな劇場があることもビックリだけど、同じ向きで(ステージを)見ているのに、こんなにニューヨークのいろんな景色が、この場で体験できるのがビックリしました”と語り、そして“僕は今までクリスマスをそんなに楽しんでなかったと改めて感じました。金谷さんとキャストの皆さんが今後も続けてくれるなら毎年、ここでクリスマスを過ごそうかな？”と語りました。









開幕を前に増田さんは、“カップルや家族でも、もちろん一人でも楽しめます。なんなら一人の方が楽しめるかもしれないと思いました”と、作品に没入できたことをアピールしていました。

【担当：芸能情報ステーション】